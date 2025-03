Qualifs CdM 2026 : le Burkina Faso domine la Guinée-Bissau, le Mali accroché et en grande difficulté

La 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se poursuit dans la zone Afrique. Dans le groupe A, le Burkina Faso a maintenu le contact avec l’Égypte. Les Étalons se sont imposés 2-1 contre la Guinée-Bissau avec un doublé de Lassina Traoré (6e et 73e). Entre temps, Zidane Banjaqui avait égalisé (36e). Au classement, le Burkina Faso conforte sa deuxième et revient à deux points de l’Égypte qui jouera demain contre la Sierra Leone.

Dans le groupe H, le Libéria a dompté Sao Tomé-et-Principe avec des buts de Nicholas Andrews (4e) et Bryant Farkarlun (32e) alors que Luis Do Sacramento avait réduit l’écart (44e). Avec cette victoire 2-1, le Libéria est troisième et revient à trois points de la Tunisie ainsi qu’à deux points de la Namibie. Les Tunisiens jouent ce soir contre le Malawi. Enfin dans le groupe I, le Mali s’est compliqué la tâche en concédant un match nul contre la Centrafrique. Troisièmes avec neuf points et un match en plus, les Aigles sont à trois points du Ghana et à une unité de Madagascar, deux nations qui s’affrontent ce soir.