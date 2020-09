AC Milan, covid-19 : Zlatan Ibrahimovic testé positif

L’AC Milan doit gérer plusieurs cas de contamination au coronavirus. En effet, après le défenseur brésilien Léo Duarte, un nom bien connu de l’effectif rossonero a été testé positif à la Covid-19 : Zlatan Ibrahimovic. La nouvelle a été officialisée par le club lombard sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«Zlatan Ibrahimovic a été testé positif à la Covid-19 après une deuxième série de tests sur écouvillon avant le match de ce soir contre Bodø / Glimt. Le Club a informé les autorités compétentes et le joueur a été rapidement placé en quarantaine à domicile. Tous les autres membres de l'équipe et le personnel ont été testés négatifs». Ibra devrait donc manquer les matches contre Bodoe (qualifs. Ligue Europa), Crotone et Spezia.