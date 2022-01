Inter : Simone Inzaghi évoque le mercato hivernal

Champion d'hiver avec l'Inter Milan, tout va bien pour l'entraineur italien Simone Inzaghi. Satisfait de son effectif et concentré sur les prochains matchs, le tacticien italien a tout de même était interrogé sur le mercato ainsi que sur la prolongation de Brozovic qui se fait attendre.

L'Inter Milan ne devrait pas être très actif sur le marché des transferts mais reste à l'affut de toute opportunité : «en ce qui concerne le marché, nous attendons l'arrivée de Zhang à Milan pour la Supercoupe. Nous sommes toujours attentifs, nous regardons. Nous avons la chance d'avoir Marotta, Ausilio et Baccin qui travaillent dans la même direction. Mais pour l'instant, nous sommes concentrés sur les trois prochains matchs. » Concernant son milieu croate, le transalpin fait également confiance à sa direction : «sur Brozovic je dis qu'il est très heureux et je pense qu'il va renouveler, mais il y a Marotta et Ausilio qui suivent les négociations. »