OM - Nantes : les compositions officielles

Ce dimanche, la 24e journée de Ligue 1 se termine avec un joli duel entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes. A domicile, les Phocéens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Amir Murillo, Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain est assuré par Ismaël Bennacer et Pierre-Emile Höjbjerg tandis que Luis Henrique et Quentin Merlin assurent les postes de pistons. Devant, Mason Greenwood et Adrien Rabiot sont associés derrière Amine Gouiri.

De leur côté, les Canaris s’organisent dans un 5-3-2 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marcus Coco, Saïdou Sow, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Pallois et Louis Leroux. Francis Coquelin, Pedro Chirivella, Johann Lepenant se retrouvent dans l’entrejeu avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Matthis Abline et Moses Simon sont associés.

Les compositions

Olympique de Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia - Luis Henrique, Höjbjerg, Bennacer, Merlin - Greenwood, Gouiri, Rabiot

FC Nantes : Lopes - Coco, Sow, Castelletto, Pallois, Amian - Coquelin, Chirivella, Lepenant - Abline, Simon

Suivez le match OM - Nantes sur DAZN.