OL : nouvelles révélations sur le transfert avorté d’Ernest Nuamah

Comme chaque année, le mercato nous réserve des scenarii parfois inattendus. En France, c’est l’affaire du transfert d’Ernest Nuamah à Fulham qui a fait parler. Pour rappel, en juillet dernier, l’Olympique Lyonnais avait levé l’option d’achat de 28,5 M€ pour conserver définitivement l’ailier ghanéen de 20 ans. Mais face aux besoins de liquidités des Gones, le joueur a alors été poussé vers la sortie.

Tout semblait alors calé. L’OL s’était entendu avec Fulham sur les bases d’un transfert à 19 M€ et le joueur avait donné son accord aux Cottagers. Certains de vendre leur ailier, les dirigeants rhodaniens avaient même déjà trouvé son remplaçant en la personne de Carlos Forbs. Et puis tout a capoté le dernier jour du mercato. Très vite, les médias annonçaient que l’affaire avait été annulée par le joueur.

Anthony Lopes était d'accord avec Nantes

Nuamah a fui

Nuamah s’est senti poussé vers la sortie et a refusé de signer chez les Londoniens. Un transfert avorté qui n’aurait cependant pas terni ses relations avec son club, notamment parce que Forbs n’est jamais venu sur les bords du Rhône. Ce mardi, L’Équipe confirme dans son édition du jour que tout va bien entre l’OL et Nuamah. En revanche, le quotidien nous a donné quelques détails supplémentaires de ce revirement de situation. Ainsi, Nuamah aurait très mal vécu la pression que John Textor et Matthieu Louis-Jean (le directeur du recrutement) lui ont mise pour qu’il accepte de partir.

Très marqué alors qu’il avait le projet de rester à Lyon et même d’y acheter une maison, Nuamah aurait été vu en pleurs vendredi, alors que Fulham avait envoyé une équipe en France pour réaliser la traditionnelle visite médicale. C’est alors que l’inattendu s’est produit. Avant la fin de l’examen médical, Nuamah a disparu dans la nature sans donner de nouvelles à son club ni à son agent et il n’est plus revenu. Une fois l’affaire avortée, Textor aurait alors envoyé une lettre d’excuses à son joueur et les deux parties se seraient rabibochées. Nuamah va bien pouvoir acheter sa maison à Lyon.