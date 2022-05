ASSE, Romain Hamouma : « Pascal Dupraz m’a dit que j’allais être le sauveur »

Parvenus à égaliser à Nantes (1-1), les Verts de Saint-Etienne ont arraché, in extremis, une place pour les barrages. Relégables avant le coup d'envoi, les Stéphanois affronteront deux fois l'AJ Auxerre, avec l'objectif de conserver leur place en Ligue 1. Entré à la pause, à la place de Thioub, Romain Hamouma, 35 ans, s'est mué en héros du peuple vert. Il s'est exprimé au micro de Prime Video au coup de sifflet final.

«Ce serait simple, réducteur (de dire que l'histoire était écrite, qu'il allait être le héros, ndlr). C’est un travail d’équipe, Paul (Bernardoni) a fait des arrêts de fou. On a eu le mérite de ne pas lâcher d’y croire. Ce changement tactique, de passer à deux devant nous a fait du bien. J’ai la chance d’égaliser, je suis fier, je suis au club depuis longtemps, j’aime ce club et je ne le vois pas ailleurs qu’en Ligue 1,» a-t-il réagi à chaud, avant d'évoquer ce que Pascal Dupraz lui a glissé à l'oreille avant de le faire entrer. «Pascal (Dupraz) me dit que je vais être le sauveur. Il ne s’est pas trompé. D’autres joueurs ont permis ça, Paul, l’équipe, il y a eu un groupe. Je vais voir Hassane sur le but, car ce matin un joueur était incertain. Pour la petite histoire il est venu en voiture, il a fait sept heures de route, mais il n’est pas dans le groupe car le joueur incertain a pu jouer. C’est ça aussi Saint-Etienne».