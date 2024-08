Le cas Osimhen rend fou le Napoli !

Les droits TV, João Cancelo, João Félix, Vitor Roque… Certains feuilletons sont interminables. Victor Osimhen est l’un d’eux. Arrivé au Napoli en septembre 2020, l’attaquant nigérian ne cesse d’alimenter les rumeurs lorsque le mercato ouvre ses portes. Cet été, il en est de même. Lié aux Partenopei jusqu’en juin 2026, le natif de Lagos est une nouvelle fois annoncé sur le départ, à l’heure où le Paris Saint-Germain fait partie des possibles prétendants. Oui mais voilà, si la presse italienne envoie régulièrement le droitier d’1m86 dans la capitale française, la clause libératoire de 130 millions d’euros ne manque pas de refroidir les ardeurs parisiennes.

La suite après cette publicité

Dès lors et comme le rapportait le Corriere dello Sport, ce dimanche matin, l’ancien buteur du LOSC a de grandes chances de rester à Naples. De quoi crisper la direction italienne, pourtant décidée à le laisser filer et ainsi se libérer d’un salaire estimé à 10 millions d’euros (plus bonus) par saison. Malgré cette ambition, aucune écurie ne s’est alignée pour s’offrir ses services et le cas de l’international nigérian (35 sélections, 21 buts) commence à tendre les hautes sphères napolitaines.

À lire

Mercato : 2 gros clubs foncent sur la star des Bleuets Jean-Philippe Mateta

Lukaku toujours espéré, ADL compte sur Chelsea

Sport Mediaset rapporte, à ce titre, que le non-départ de Victor Osimhen bloque totalement le mercato du Napoli. Dans cette optique, le média transalpin rappelle qu’Antonio Conte - qui doit aujourd’hui se contenter de Giacomo Raspadori - ambitionne toujours de s’offrir Romelu Lukaku mais que le cas de l’attaquant de 25 ans l’empêche d’assouvir ses envies. Un contexte difficile à quelques jours de la reprise de la Serie A…

La suite après cette publicité

De son côté, Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, s’active donc pour trouver une solution. Si la piste menant à Paris reste peu évidente - malgré l’envie du joueur de rejoindre les Rouge et Bleu - le boss des Partenopei compte lui sur une offre de Chelsea, considéré comme l’un des seuls clubs capables de s’aligner sur la clause libératoire XXL du Nigérian. En attendant, l’ancien Lillois continue lui de s’entraîner à l’écart du groupe et n’a toujours pas pris part aux matches amicaux. Affaire à suivre…