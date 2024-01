L’OM rêve de doubler l’OL pour un milieu de terrain

Après avoir attiré dans ses filets Emmanuel Orban, Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana, l’Olympique Lyonnais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Avec l’objectif maintien en tête, les dirigeants lyonnais sont sur tous les fronts et veulent se renforcer dans tous les secteurs. Et les dirigeants lyonnais auraient d’ores et déjà adressé une offre à Fenerbahçe pour faire venir Ismail Yuksek (24 ans), en cas d’échec dans le très compliqué dossier Nemanja Matić.

D’après les informations du journal Le Progrès, elle serait de 11 millions d’euros. Mais l’international turc (12 sélections), qui est lié jusqu’en 2027 avec la formation stambouliote, est également suivi par l’Olympique de Marseille, qui aurait fait monter les enchères. De son côté, le joueur ne serait pas insensible à la proposition lyonnaise. Le dossier du milieu de terrain reste en tout cas un sacré chantier pour John Textor et ses équipes…