L’OL lâche une offre pour un nouveau milieu de terrain

Malick Fofana (18 ans / La Gantoise), Lucas Perri (26 ans) et Adryelson (25 ans / Botafogo). Pour l’instant, ils sont trois à avoir rejoint les rangs de l’Olympique Lyonnais cet été pour renforcer un effectif toujours malade. Car oui, l’OL a rechuté ce dimanche sur la pelouse du Havre et reste toujours à une place de barragiste. Comme l’a promis John Textor avant le début du mercato, cinq à six recrues sont espérées durant cet hiver, en plus des trois premières arrivées.

«C’est notre objectif, on travaille d’arrache-pied pour cela. Malick (Fofana) est entré ce soir mais on ne peut pas tout demander à un jeune garçon comme lui dans les circonstances de ce match. Mais bien entendu, on travaille sur des recrues, et on avance», avait expliqué David Friio, le directeur sportif, en zone mixte dimanche. Parmi les besoins, le poste du milieu de terrain est une priorité. Nemanja Matić (35 ans), mal à l’aise au Stade Rennais, reste une priorité pour la direction rhodanienne.

Une bonne alternative à Matić ?

Selon nos informations, l’ancien pilier de Chelsea et de Manchester United ne réintègrera pas l’équipe bretonne. La piste menant à Lyon est toujours d’actualité, mais une autre piste est ouverte à l’étranger. Une optique qui oblige l’OL à revoir ses plans. Et d’après L’Équipe, l’alternative la plus chaude à Nemanja Matić serait en Turquie. Les dirigeants lyonnais auraient d’ores et déjà adressé une offre - dont le montant n’a pas filtré - à Fenerbahçe pour faire venir Ismail Yuksek (24 ans). L’international turc (12 sélections), sous contrat jusqu’en 2027, a déjà disputé 28 matches cette saison (4 passes décisives) et reste un milieu de terrain polyvalent, capable d’apporter offensivement, mais aussi devant la défense.

« C’est un bon milieu de terrain défensif. C’est un joueur très déterminé et travailleur. Il est doté d’une bonne frappe de balle et est capable de faire de bonnes passes longues. Il reçoit parfois des cartons stupides, mais il fait partie des joueurs de l’équipe nationale turque. Il a un profil de numéro 6 typique. C’est un joueur fort et si l’équipe a besoin de lui, il peut jouer défenseur central », nous a confié Cagri Davran, journaliste à Fanatik. Il s’agirait d’une piste de longue date de la cellule de recrutement lyonnaise. Son arrivée pourrait rapidement être finalisée, alors que la piste menant à Arnaut Danjuma est également toujours d’actualité pour renforcer l’attaque rhodanienne.