L’OL met la main sur le prometteur Malick Fofana

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais n’a pas eu les mains libres. En effet, la DNCG avait décidé d’encadrer la masse salariale et les indemnités de mutations des Gones. Un coup dur pour le club dirigé par John Textor, d’autant que la sanction avait été confirmée en appel. Quelques mois plus tard, après plusieurs examens, le gendarme financier a autorisé les pensionnaires du Groupama Stadium à recruter cet hiver, même s’ils sont toujours encadrés.

Une bonne nouvelle pour l’OL qui en avait bien besoin après une première moitié de saison très difficile. Avec une belle enveloppe de 50 millions d’euros (plus si le club vend des joueurs, ndlr) et les idées de David Friio et de la cellule de recrutement, les Gones pouvaient préparer de jolis coups cet hiver. Outre les arrivées de Lucas Perri et d’Adryelson, les Olympiens voulaient se renforcer en défense, au milieu et en attaque où un ou deux ailiers, voire un attaquant, étaient attendus.

Malick Fofana a rejoint les Gones

D’autant que les Gones ont perdu Jeffinho et Tino Kadewere, qui ont été prêtés, et Ernest Nuamah, qui a rejoint le Ghana pour participer à la CAN. Dépeuplé offensivement, Lyon a trouvé son bonheur en Belgique. Un pays où les Rhodaniens ont des yeux partout grâce à Molenbeek, autre club de la galaxie Eagle Football. Et visiblement, l’OL a regardé avec insistance ce qui se fait du côté de La Gantoise. Les Lyonnais sont tombés sous le charme du jeune et prometteur Malick Fofana (18 ans).

Un élément qui vient de rejoindre officiellement l’OL. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’international Espoirs belge, Malick Fofana, en provenance de La Gantoise, pour 4 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2028. Le montant du transfert s’élève à 17M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 5M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert.», est-il écrit dans le communiqué officiel. Courtisé par plusieurs clubs, l’ailier a donc choisi Lyon pour poursuivre sa jeune carrière.