Manchester City : l’inquiétante chute de Kevin De Bruyne face au PSG

Méconnaissable. C’est le mot qui qualifie à la perfection la prestation du capitaine Kevin De Bruyne ce mercredi soir contre le PSG. Titulaire derrière Erling Haaland, l’international belge était attendu pour ce choc de la Ligue des champions. Après avoir fait mal à plusieurs reprises aux Parisiens par le passé, il devait ainsi récidiver pour aider dans la course à la qualification. Mais le milieu de 33 ans a presque fait tout l’inverse tant il a semblé complètement dépassé.

La suite après cette publicité

Ce n’est un secret pour personne, Kevin De Bruyne se rapproche plus de la fin que du début de sa carrière. Et cette saison, on sent un véritable déclin. Souvent touché physiquement, il peine à redevenir régulier. S’il est toujours capable de coups d’éclats grâce à sa patte droite redoutable, il ne semble plus en mesure de tenir la cadence au milieu de terrain. Face au PSG, c’est ce qui a fait la différence. Après la rencontre, Pep Guardiola expliquait que son équipe avait été larguée physiquement et n’avait pas su gérer l’infériorité numérique dans l’entrejeu.

Des statistiques alarmantes

Kevin De Bruyne illustre parfaitement les difficultés évoquées par Pep Guardiola. Inexistant offensivement, il a multiplié les maladresses techniques et a parfois ralenti les transitions des siens tant il semblait trop court à chaque fois. Alors qu’il a obtenu la note de 4 par la rédaction FM, le Belge a affiché des statistiques bien en dessous de ses standards. 43% de duels gagnés (seul Foden fait pire), 33% de dribbles réussis, 33% de centres réussis et surtout 73% de passes réussies (pire total de son équipe). Des chiffres qui confirment sa chute inquiétante.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, il a logiquement été pointé du doigt par la presse anglaise et les supporters de City. Ces derniers n’ont pas manqué de souligner son niveau physique de plus en plus incompatible avec le haut niveau encore plus dans le système de Pep Guardiola qui expose ses milieux de terrain. Cette saison, il n’a été décisif qu’à 8 reprises (2 buts et 6 passes décisives) en 22 matches. Et il vient donc d’enchaîner un 5e match de suite en C1 sans se montrer décisif. Kevin De Bruyne était méconnaissable ce mercredi face au PSG. Et forcément, cela n’a pas aidé.