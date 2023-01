Vidéo : la grosse boulette d’Alisson Becker qui a profité à Gonçalo Guedes

Alors que Liverpool affrontait et faisait match nul face à Wolverhampton lors du 3ème tour de la FA Cup (2-2), Alisson Becker a été un des grands artisans de la mauvaise prestation des siens. En effet, le gardien des Reds est fautif sur l’ouverture du score des Wolves avec une énorme boulette en faveur de l’ancien Parisien, Gonçalo Guedes.

Le gardien de Liverpool a vu sa relance vers Trent Alexander-Arnold être interceptée par le Portugais près des 5,50 mètres. Gonçalo Guedes n’avait alors plus qu’à conclure du plat dans le but vide face au gardien international brésilien ! Un but à revoir en vidéo ci-dessous

