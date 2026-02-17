Le cas Cristiano Ronaldo Jr fait déjà beaucoup parler

A 15 ans, Cristiano Ronaldo Jr n’est déjà pas un joueur comme les autres. Comme les enfants de Zinedine Zidane ou ceux de lionel Messi, le jeune portugais avance avec un nom et un prénom qui lui collent à la peau et au maillot. Fils de la légende vivante CR7, qui a notamment remporté 5 fois le prestigieux Ballon d’Or, l’adolescent sait que ses moindres faits et geste sont observés de très près. D’autant qu’il n’a pas choisi la facilité en se lançant lui aussi dans le milieu du ballon rond. Né le 17 juin 2010 à la Mesa en Californie (Etats-Unis), Cristianinho est notamment passé par les académies de la Juventus et de Manchester United. Puis, en 2023, quand son père a décidé de rejoindre Al-Nassr en Arabie saoudite, la question de son avenir est revenue sur la table.

Un jeune homme observé depuis toujours

Mais finalement, malgré des questions sur sa progression qui pourrait être freinée dans un pays où le niveau du football est moins élevé qu’en Europe, il a suivi son paternel. Un père très protecteur. En 2024, l’attaquant avait évoqué le cas de son fils aîné sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand. «Il a déjà la pression d’être mon fils. Laissons-le faire ses propres erreurs, mais j’espère qu’à l’avenir, il pourra devenir un joueur professionnel. S’il ne devient pas joueur, il pourra peut-être exercer un autre métier, mais je le soutiendrai toujours. Nous ne pouvons pas mettre la pression sur nos fils parce que nous sommes célèbres.» Mais comme son père, qui rêve un jour de jouer avec lui, Cristiano Ronaldo Jr a attrapé le virus du foot. Et il compte bien en faire son métier.

Celui qui parle déjà 4 langues (portugais, espagnol, italien et anglais) a pu profiter de la carrière de son paternel pour évoluer dans différents pays et connaître différentes cultures, notamment footballistiques. Mais ses qualités et son potentiel font aussi de lui un joueur très suivi. En mai dernier, The Sun révélait que 16 clubs observaient déjà de très près le joueur de 15 ans qui était en sélection portugaise. Manchester United et la Juventus, où il a déjà évolué, Tottenham, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, Hoffenheim, l’Inter, l’Atalanta ou encore Salzbourg ont été notamment cités. Du beau monde. Quelques mois plus tard, nul doute que de nombreux prétendants sont toujours là. Récemment, A Bola a révélé que le Real Madrid le suit.

Cristianinho brille

Présent au Tournoi international de l’Algarve avec la sélection U16 du Portugal, le fils de CR7 fait parler de lui. Face au Japon, cet attaquant polyvalent, capable de jouer dans l’axe mais aussi sur l’aile gauche, s’est offert une belle passe décisive lors de la victoire 3 à 0. Au pays, on s’enflamme déjà pour l’héritier de CR7. Record en tête. «Cristianinho délivre une passe décisive lors de la victoire de l’équipe nationale des moins de 16 ans face au Japon. L’attaquant portugais a été l’un des points forts de la première victoire du Portugal (3-0) dans le Tournoi de l’Algarve.» Le média lusitanien ajoute que le jeune joueur, auteur d’une prestation remarquable et qui était remplaçant au coup d’envoi (entrée en jeu à la 27e), a été proche de s’offrir un doublé (31e et 40e).

Il a ensuite enchaîné avec une titularisation samedi face aux Pays-Bas (1-0) comme l’explique le site Mais de Futebol. Cristiano Ronaldo Jr. a débuté la rencontre avec l’équipe nationale et a disputé les 45 premières minutes avant d’être remplacé à la mi-temps. «Sur le terrain, il a cherché à dynamiser le flanc gauche de l’attaque, combinant fréquemment avec ses coéquipiers et créant des occasions dangereuses pour le but adverse.» Face à l’Allemagne à 16 heures, Cristiano Ronaldo Jr sera de nouveau attendu par ses adversaires, mais aussi par des scouts et la presse. En Espagne, où on le suit depuis sa plus tendre enfance, les médias sont déjà à l’affût. C’est le cas de Marca, qui a pu l’observer et échanger avec lui.

Son cas fait du bruit au Portugal et en Espagne

«Cristiano Ronaldo Jr. est radicalement différent de son père, du moins en termes de style de jeu. Sur le terrain, il affiche les caractéristiques d’un joueur froid et apathique. Il est difficile de créer un lien avec lui. Son sens tactique, sans doute acquis en grandissant dans les plus grands stades du monde aux côtés de Cristiano, le « force » à toujours se positionner comme il se doit, ce qui, dans des catégories aussi chaotiques que les moins de 16 ans, lui est préjudiciable. Son contrôle de balle est bon, et son sens du but… il l’a assurément hérité. Il est bien plus présent dans la surface de réparation que son père à ses débuts, car Junior évolue au poste d’avant-centre. Doté d’un physique avantageux, le fils aîné de Cristiano est un attaquant de surface qui combine bien avec ses coéquipiers. »

Marca ajoute «il est bien trop tôt pour faire des pronostics, mais il est difficile de croire que son avenir dans le football ne dépende pas de sa capacité à conserver ce sens du but. Sans avoir besoin de forcer le jeu, Junior se débrouille exceptionnellement bien dans les 6m (…) Ce n’est certainement pas facile d’être le fils de Cristiano. Il ignore les difficultés quotidiennes que des millions de personnes appellent la vie. Il n’aura jamais les soucis ni la liberté des gens « normaux ». Pourtant, et peut-être grâce à l’innocence d’un enfant qui veut imiter son héros, il a décidé de suivre les traces de son père. Les comparaisons sont inévitables, mais les raisons qui l’ont poussé à poursuivre son rêve sont à l’opposé de celles de son père. Nombreux sont ceux qui sous-estiment sa décision, mais en réalité, elle est admirable. Il fait simplement ce qu’il aime, ce qu’il adore, ce qu’il a vu chez lui depuis son enfance, et il le fait au plus haut niveau». Il reste à savoir s’il parviendra à tracer son chemin et enlever cette étiquette de "fils de" qui lui colle au maillot.