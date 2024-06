Villarreal : Bertrand Traoré attise les convoitises !

Été 2017. Après avoir été le bourreau des Gones en demi-finale de Ligue Europa avec l’Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré rejoint l’OL contre 15 millions d’euros. Un montant onéreux et un passif qui font que l’ancienne promesse de Chelsea est attendue au tournant entre Rhône et Saône. Finalement, malgré une première saison intéressante, l’ailier droit n’a pas su exprimer tout son talent à Lyon à cause de l’instabilité au sein du club. Rejoignant Aston Villa en 2020, l’international burkinabé (74 sélections, 17 buts) a donné un second souffle à sa carrière avec les Villans. La saison passée, le gaucher avait également été prêté avec brio à l’Istanbul Basaksehir. Cet hiver, désireux de relever un nouveau challenge, le natif de Bobo-Dioulasso a décidé de rejoindre l’Espagne et Villarreal.

La suite après cette publicité

Et en six mois avec le sous-marin jaune, l’attaquant de 28 ans a retrouvé la plénitude physique de ses capacités. Auteur d’un but en onze apparitions avec le club ibérique, Traoré a joui d’un temps de jeu plus que respectable. Considéré comme un supersub, ce dernier en a profité pour se mettre en valeur et plusieurs équipes l’ont désormais dans leur viseur pour cet été. Selon nos informations, des premiers contacts en Espagne, Angleterre et Allemagne ont eu lieu. Alors que Villarreal aspire à le conserver et même à le prolonger, Galatasaray, Fenerbahce, Valence et Girona sont venus aux renseignements pour l’ancien crack ajacide. Une chose semble sûre, Bertrand Traoré va agiter le mercato à Villarreal !