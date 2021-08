OM-ASSE : les supporters des Verts privés de déplacement

Pas de déplacement à Marseille ce week-end pour les supporters de Saint-Etienne. Un arrêté du ministère de l’Intérieur publié ce jeudi indique que « de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Association sportive de Saint-Etienne ou se comportant comme tel, est interdit », rapporte RMC.

Le ministère a ajouté qu’il existe « un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs (...) Les relations entre les supporters de l'ASSE et de l'OM sont empreintes d'animosité [...] et ce fort antagonisme s'est traduit par de graves affrontements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre dont certains membres ont été blessés, par des jets de projectiles et par l'allumage d'engins pyrotechniques. »