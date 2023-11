AS Roma : la nouvelle sortie lunaire de José Mourinho sur ses joueurs

Interrogé sur le mauvais bilan à l’extérieur de l’AS Roma, José Mourinho a fait du José Mourinho. Avec humour et avant de recevoir l’Udinese, ce dimanche à 18h, le technicien portugais a ainsi assuré que son équipe préférait le confort de la maison. «Avec certaines de mes équipes, je préférais jouer à l’extérieur plutôt qu’à domicile parce que ces bandes de hors-la-loi aimaient jouer à l’extérieur et se nourrissaient de la rivalité qui y régnait», a tout d’abord déclaré l’ancien coach de Porto.

Et d’ajouter : «mais ce n’est pas le cas de notre équipe. Il y a des gens qui aiment le confort de la maison. Je ne sais pas. Maman a disparu, papa a disparu. La grand-mère qui fait des gâteaux nous manque et quand on s’éloigne de la maison, sa présence nous manque beaucoup et on veut revenir». Fantasque…