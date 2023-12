LdC : Arsenal et le PSV dos à dos

En plus du duel du RC Lens face à Séville dans ce groupe B, Arsenal se déplaçait du côté d’Eindhoven pour y affronter le PSV. Une rencontre sans enjeu, puisque les Gunners étaient déjà assurés de terminer en tête, alors que les Néerlandais eux étaient aussi certains d’être deuxièmes de la poule. On avait donc des compositions assez remaniées, surtout chez les Londoniens, avec un trio Nelson-Nketiah-Havertz aux avant-postes notamment. Faute d’enjeu, ce n’était pas vraiment une ode au football, avec une équipe d’Arsenal assez décevante. Assez mauvaise dans l’animation offensive, la formation de Mikel Arteta allait tout de même faire la différence peu avant la pause. Nelson trouvait Nketiah au niveau du point de penalty, et le numéro 14 des Gunners plaçait une belle frappe, entre les jambes d’un défenseur, pour mettre les siens devant.

Mais au retour des vestiaires, l’écurie de Premier League allait être cueillie à froid. Après un bon service de Pepi, Vertessen signait un joli enroulé qui touchait le montant avant de se loger au fond des cages de Ramsdale (1-1, 50e). La suite de la rencontre était cependant assez peu animée, si ce n’est quelques situations intéressantes assez épisodiques, comme cette tentative de Nelson dans le petit filet (65e), ou ce but hors-jeu de Gabriel (81e). Un résultat qui ne change donc rien au groupe, et les deux équipes connaîtront leur adversaire des huitièmes le 18 décembre prochain.