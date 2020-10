Lens : Gaëtan Robail file à Guingamp

Auteur d'une belle saison et grand artisan de la remontée en Ligue 1 du RC Lens avec ses 7 buts et 5 passes décisives, Gaëtan Robail quitte le Nord pour aller s'installer en Bretagne. Il retrouve officiellement la Ligue 2 et s'est engagé avec l'En Avant de Guingamp sous la forme d'un prêt d'une saison.

Un transfert logique alors que les Lensois ont officialisé l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo dans la journée et que l'attaquant n'avait pas disputé la moindre minute en Ligue 1 sous les ordres de Franck Haise.