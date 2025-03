C’est la panique totale à Manchester City !

Manchester City n’arrive toujours pas à enchaîner… et il y a urgence. En difficulté à City Ground, Manchester City a finalement concédé un but signé Callum Hudson-Odoi et s’est une nouvelle fois incliné en Premier League. Actuellement au 4e rang, ils risquent de sortir de la zone qualificative en C1 en cas de succès de Chelsea et Newcastle United ce week-end. Et alors qu’il ne reste que dix journées de Championnat, c’est la panique totale du côté des supporters… mais aussi en interne.

«Nous connaissons notre objectif et il est très clair. Nous devons nous donner à fond, nous devons faire de notre mieux. Nous ne sommes évidemment pas habitués à jouer une fois par semaine, donc c’est un défi différent pour nous, mais nous devons y parvenir. On ne peut plus penser aux suppositions», a d’ailleurs déclaré Ruben Dias, avant Pep Guardiola, qui a perdu 9 de ses 28 matches de Premier League depuis le début de la saison, soit son record de défaites en une seule saison.

Pep Guardiola : «il y a dix finales à jouer»

«Nous avons pourtant dominé la partie, nous avons eu des occasions de marquer, mais nous n’avons pas été précis et à la fin, sur une transition, nous avons perdu un ballon facile et ils ont marqué. Chaque saison de Premier League devient de plus en plus difficile (…) c’est simple, nous n’avons plus que dix matches pour nous qualifier en Ligue des Champions. Nous allons donc penser à préparer le match contre Brighton. Nous avons 10 finales à jouer», a-t-il prévenu.

Les prochains jours de Manchester City seront donc décisifs, car une non-qualification en Ligue des Champions aurait des conséquences à tous les étages pour les Mancuniens. En plus d’un quart de finale à jouer à Bournemouth, les Cityzens n’auront pas le droit à l’erreur pour le restant de la saison, avec, au programme notamment, un derby à Old Trafford, le 6 avril. Pour rappel, Manchester City a désormais perdu 15 de ses 30 derniers matches, toutes compétitions confondues.