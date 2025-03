Premier League : Manchester City chute à Nottingham et s’éloigne du podium !

Choc au sommet en ce samedi 8 mars. Au City Ground et pour le compte de la 28e journée de Premier League, Nottingham Forest, troisième, et Manchester City, quatrième, croisaient le fer. En perte de vitesse ces dernières semaines (1 victoire, 1 nul et 3 défaites sur les cinq dernières rencontres de championnat), les Reds avaient donc fort à faire contre des Skyblues qui restaient sur deux victoires de rang contre Tottenham puis face à Plymouth Argyle lors du 5e tour de la FA Cup. Alignés en 4-3-3 avec une ligne d’attaque composée de Doku, Savinho et Haaland, les Mancuniens ne tardaient d’ailleurs pas à se mettre en évidence.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Nottingham 51 28 +12 15 6 7 45 33 4 Man City 47 28 +15 14 5 9 53 38

Sur un service de Doku, Nico Gonzalez armait une puissante frappe, finalement repoussée par le poteau extérieur gauche (14e). Dominateur, Man City butait toutefois sur le bloc compact et rigoureux de Nuno Espirito Santo, à l’image de Nico Dominguez, auteur d’une précieuse intervention sur une reprise de Foden (30e). Dans un premier acte globalement pauvre en occasions, Matz Sels bloquait le premier tir cadré de cette rencontre, l’oeuvre de Doku, juste avant la pause (42e).

Hudson-Odoi, héros des Reds

Au retour des vestiaires, Nottingham Forest se signalait une première fois sur les buts de City. Profitant d’un centre en bout de course d’Elanga, Nico Dominguez armait une volée du pied droit mais ne trompait pas la vigilance d’Ederson (47e). Malgré ce premier frisson, les débats peinaient toujours autant à s’enflammer. Peu en réussite face au but adverse, Manchester City n’y arrivait pas alors Pep Guardiola apportait du sang neuf. Kovacic, Rico Lewis puis Kevin De Bruyne et Omar Marmoush faisaient leur apparition. En vain.

Callum Hudson-Odoi était même tout proche d’ouvrir le score mais Ederson, bien aidé par son poteau, s’interposait (67e). Dans le dernier quart d’heure, Hudson-Odoi s’illustrait encore et allait cette fois-ci être récompensé. Après une belle percussion, l’ailier anglais se présentait dans la surface et trompait Ederson, fautif, d’une frappe du pied droit côté fermé (1-0, 83e). En fin de match, Kovacic était lui tout proche d’égaliser mais sa reprise fusait à droite du poteau (90+1e). Avec ce résultat (1-0), Nottingham Forest conforte sa troisième place avec quatre longueurs d’avance sur Manchester City.