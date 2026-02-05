Fenerbahçe : Jhon Durán casse son prêt et file en Russie

Transféré d’Aston Villa à Al-Nassr en janvier 2025 pour la somme astronomique de 77 M€, Jhon Durán n’en finit plus de voyager. Après six mois en Arabie saoudite (12 buts en 18 matchs), le buteur colombien avait été prêté l’été dernier à Fenerbahçe. Mais l’expérience turque a tourné court. Avec un bilan mitigé (5 buts, 3 passes décisives en 21 apparitions) et une adaptation difficile, le joueur cherchait une porte de sortie cet hiver.

Dans les dernières heures du mercato français, le LOSC a tenté le coup. Les Dogues ont longtemps négocié un prêt, avant de devoir abandonner le dossier, incapables d’assumer le salaire pharaonique de l’ancien joueur de Villa. Selon nos informations, Jhon Durán a finalement cassé son prêt avec Fenerbahçe ce matin. Il est actuellement dans un vol à destination de l’aéroport de Saint-Pétersbourg. Le Colombien va s’engager avec le Zénith sous la forme d’un nouveau prêt jusqu’à la fin de la saison. Un renfort de poids pour l’actuel deuxième de Premier League russe, et une nouvelle étape dans le parcours décidément très atypique du buteur de 22 ans.