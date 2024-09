Al-Nassr : les débuts totalement inattendus de la nouvelle rockstar Stefano Pioli !

Après le départ de Luis Castro, le club saoudien d’Al-Nassr a décidé de jeter son dévolu sur Stefano Pioli, limogé en fin de saison dernière par l’AC Milan. Avec l’Italien sur son banc, les Faris Najd espèrent enfin retrouver les sommets du football saoudien et asiatique suite à une campagne très décevante. En effet, Al-Nassr avait seulement remporté Coupe arabe des clubs champions après des éliminations en quart de la Ligue des Champions asiatique, en finale de la Coupe d’Arabie saoudite, en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite et une deuxième place en championnat. Les débuts de la nouvelle rockstar Stefano Pioli ont été remplis de succès en infligeant la première défaite de la saison d’Al-Ettifaq entraînée par Steven Gerrard. Grosse ambiance, connexion avec Cristiano Ronaldo et retrouvailles avec la victoire… Tous les ingrédients étaient présents.

«Je suis content de l’arrivée de Pioli et la décision de l’engager a été prise collectivement. Ce qui compte le plus, c’est l’intérêt supérieur de l’équipe. Si nous avons engagé un entraîneur espagnol, les fans diraient que c’est à cause de moi ; si c’est un Italien, ils diraient que c’est à cause de Guido Fienga ; si c’est un Portugais, ils associeraient cela à Cristiano Ronaldo. Dans le football, on attend souvent le bon moment pour prendre des décisions. Nous n’avons pas limogé Castro trop tôt parce que nous attendions le bon moment. Nous comprenons qu’une équipe de la stature d’Al-Nassr sera toujours scrutée si les résultats ne sont pas bons. C’est naturel pour un grand club, et nous sommes là pour améliorer la situation au sein du club», a déclaré le directeur sportif, Fernando Hierro. Et pour le moment, le mariage entre Al Nassr et Stefano Pioli commence de la plus des belles des manières.

Déjà une victoire marquante !

Al-Nassr a battu Al-Ettifaq (3-0) grâce à un but inscrit par Cristiano Ronaldo sur pénalty vendredi. Le Portugais a ainsi offert la victoire à Stefano Pioli lors de son premier match en tant qu’entraîneur du club saoudien : «Ce que j’ai vu des joueurs lors de ce match était pour moi très satisfaisant. Nous avons des joueurs locaux et étrangers de haut niveau, et notre objectif est de participer à tous les tournois. Je laisserai ma marque avec Al-Nassr. La raison pour laquelle j’ai rejoint Al-Nassr est très claire, la raison est que je veux gagner des championnats. J’ai regardé tous les matchs d’Al-Nassr cette saison, mais nous devons maintenant nous concentrer sur l’avenir. L’équipe a le potentiel pour obtenir de bons résultats», a-t-il affirmé en conférence de presse après la rencontre. Grand enthousiasme dans les tribunes, les supporters ont déjà commencé à chanter que "Pioli est en feu" dans les gradins que les supporters de l’AC Milan chantaient pour célébrer l’ancien entraîneur des Rossoneri.

Comment mettre fin à la domination d’Al-Hilal ? Tel est le plan de tous les géants saoudiens qui espèrent contrecarrer les troupes de Neymar, Malcom, Kalidou Koulibaly et Aleksandar Mitrović. L’ancien coach a son idée claire et son projet précis : «Nous allons travailler sur le développement de toute l’équipe et utiliser toutes les ressources disponibles. Nous allons construire notre style de jeu sans attendre la tactique de l’adversaire. Les prochains matchs m’en apprendront davantage sur les points forts, les faiblesses et les capacités de l’équipe. Nous espérons obtenir des résultats positifs». Stefano Pioli a déjà trouvé les trois points qui manquaient à Al-Nassr depuis deux matches : le dernier succès remontait à fin août, puis deux nuls consécutifs. Ronaldo et ses coéquipiers occupent momentanément la quatrième place, en attendant les autres matches qui clôtureront la journée du weekend. Le prochain match est prévu lundi contre Al-Hazem en 16ème de finale de la Coupe du Roi.