Equipe de France : Didier Deschamps a deux énormes chantiers pour 2025

Voilà ce qu’on appelle le panache. Après un nul frustrant face à Israël en milieu de semaine dernière, l’équipe de France était attendue au tournant ce dimanche en Italie. Battus lors de leur première confrontation face à la Squadra Azzurra en septembre au Parc des Princes (1-3), les Bleus avaient besoin de revanche et devaient s’imposer par deux buts d’écart pour ravir la première place du groupe à leurs hôtes du soir. Finalement, au terme d’une prestation plus qu’aboutie, les coéquipiers d’un Adrien Rabiot taille patron sont repartis de San Siro avec une victoire reluisante (1-3) et la première place du groupe qui leur assure le statut de tête de série pour les quarts de finale de la compétition en mars prochain. Un succès qui va également permettre à Didier Deschamps de préparer la prochaine année de manière plus sereine.

Contesté depuis des années, le sélectionneur français avait besoin de ce genre de victoire pour faire taire ses détracteurs et montrer qu’il était encore l’homme de la situation après une année 2024 assez compliqué. Pour autant, DD garde encore du pain sur la planche. Décidant notamment de se passer de Kylian Mbappé lors du rassemblement de novembre, l’ancien coach de l’OM devra forcément travailler sur la réincorporation de l’attaquant du Real Madrid. Et alors que l’entraîneur de 56 ans devra trancher sur le rôle de capitaine de Mbappé lors de son retour en Bleu, plusieurs autres chantiers sont à prévoir pour le sélectionneur français.

Les maux de tête à venir pour Didier Deschamps

En effet, malgré une fin en trombe, il ne faut pas oublier les nombreuses difficultés affichées par la France cette année. En ce sens, certains joueurs ont même décidé de tirer leur révérence, forçant Didier Deschamps à appeler plusieurs nouveaux joueurs comme Michael Olise dans ses rangs offensifs. Une réoxygénation que 'DD’ devra poursuivre en 2025 et qu’il devra sûrement élargir. Comme le rapporte L’Equipe, le sélectionneur français souhaiterait atteindre un groupe de 30 joueurs qui seraient éligibles pour participer à la Coupe du monde 2026. En ce sens, la suite du tournoi de Ligue des Nations en 2025 servira de répétition générale et permettra d’y voir plus clair dans les choix à venir du sélectionneur.

Son autre principal chantier sera assurément l’animation du secteur offensif. Alors que les Bleus ont fait la différence dans un 4-4-2 en losange ce dimanche de l’autre côté des Alpes, le retour à venir de Kylian Mbappé va forcément rebattre les cartes. Quid de l’avenir international de Bradley Barcola, auteur d’un rassemblement de novembre délicat. Où pourrait jouer à l’avenir l’ailier du PSG et a-t-il un avenir viable en tant que titulaire en cas de retour de Kylian Mbappé. Ce dimanche, Didier Deschamps expliquait que beaucoup allait découler du futur rôle de Kylian Mbappé : «vous allez me dire que je suis fada de le mettre avant-centre, les deux derniers entraîneurs en club l’ont fait jouer avant-centre. Tout dépend contre quelle équipe on doit jouer. Quand il est dans l’axe, c’est plutôt axe gauche qu’axe droit, même si je l’ai vu occuper la zone axe droit au Real Madrid sur un des derniers matches. Ce sont des équilibres sur des positionnements, mais toujours laisser beaucoup de liberté.» Outre cette problématique majeure, les statuts de Christopher Nkunku, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise restent à définir, alors que les jeunes Maghnes Akliouche ou Rayan Cherki pourraient être des invités surprise. Sans oublier le débat du futur 9 entre Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. Bref, 2025 s’annonce chargé pour Didier Deschamps avec les Bleus…