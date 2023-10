OL : Fabio Grosso écarte Rayan Cherki pour le choc contre l’OM

Le malaise Rayan Cherki enfle à l’OL. Décevant entre Rhône et Saône, le milieu offensif de 20 ans n’est pas aidé par le bazar constant à Lyon depuis le début de saison. Et alors qu’il avait les faveurs de Laurent Blanc, le pur produit de la formation rhodanienne ne semble pas rentrer dans les plans de Fabio Grosso. Pourtant rayonnant avec les Espoirs où Thierry Henry lui donne les clés du camion, celui qui est dans le groupe professionnel depuis ses 16 ans ne joue que très peu sous la houlette du coach transalpin qui rechigne à l’idée de le mettre dans le onze. Titulaire la semaine passée contre Clermont, Cherki est pourtant sorti à la 45e minute alors qu’il ne réalisait sûrement pas la pire première période au sein des joueurs lyonnais.

Et alors que l’ancien entraîneur de Frosinone n’avait pas donné d’explications quant à ce changement précoce, un nouveau rebondissement a eu lieu ce samedi à 24 heures d’un Olympico qui s’annonce pour le moins déséquilibré au Vélodrome. En effet, Rayan Cherki ne figure pas dans le groupe de 23 joueurs convoqués par Fabio Grosso, tout comme Duje Caleta-Car et Ainsley Maitland-Niles. Un choix plus qu’étonnant tant la situation sportive inquiétante des Gones nécessiterait l’apport des meilleurs éléments lyonnais. Alors qu’il semble difficile de repenser à l’affaire de la taupe, le club indique que l’absence de Cherki est un choix du coach, sans plus de détails. Pour rappel, Fabio Grosso avait annulé la séance de ce mardi après-midi suite aux révélations faites par Jérôme Rothen qui affirmait que plusieurs joueurs lyonnais émettraient de sérieux doutes quant aux compétences de Grosso. Simple fruit du hasard ou lien direct ? Plus de réponses seront sûrement données dans les prochaines heures. De son côté, Nicolas Tagliafico, absent dimanche dernier contre Clermont, fait son retour dans le groupe. À l’instar de Diego Moreira.