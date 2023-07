Castello Lukeba, victime collatérale des sanctions de la DCNG contre l’OL !

La suite après cette publicité

Décidément, Matthieu Louis-Jean n’avait sans doute pas prévu de tels débuts à l’Olympique Lyonnais. S’il a réussi à boucler les arrivées du prometteur milieu de terrain Skelly Alvaro (Sochaux) et de l’expérimenté latéral droit angolais Clinton Mata (FC Bruges), le nouvel homme fort du mercato de l’OL a été stoppé net dans son élan. La faute à la DCNG qui a sacrément contrecarré les plans d’un John Textor qui s’imaginait déjà pouvoir annoncer en grandes pompes Christian Pulisic ou d’autres joueurs de son calibre. Si le boss de l’OL n’a pas fait une croix définitive sur des recrues de haute volée, le contexte économique actuel pourrait l’en empêcher, du moins à court terme.

D’autant qu’aujourd’hui le club rhodanien est pour l’instant incapable de boucler l’arrivée de Renato Tapia pour 5 M€. Une bien mauvaise nouvelle pour MLJ d’autant qu’il doit encore boucler l’arrivée d’ un attaquant d’envergure, d’une doublure pour Nicolas Tagliafico à gauche, et d’un numéro 6 titulaire. Dès lors, et en dépit des négociations en cours ou à venir pour plusieurs indésirables lyonnais (Jeff Reine-Adélaïde, Tino Kadewere, Karl Toko Ekambi, Romain Faivre), rien ne bouge vraiment de manière significative au niveau des rentrées d’argent alors que le mois de juillet est déjà bien entamé. D’ailleurs dans cette tentative de dégraissage menée par la doublette Vincent Ponsot-Bruno Cheyrou, il n’y a guère d’espoir de récupérer de grosses sommes, hormis peut-être avec l’ancien Brestois, auteur de six bons mois à Lorient.

Castello Lukeba bloqué par l’OL

Plutôt confiant après les annonces de la Direction nationale du contrôle de gestion qui a visé son club d’«un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations», John Textor hésite toujours à faire appel de la décision (ndlr: la possibilité d’appel prendrait fin mercredi ou jeudi). Il faut dire que si l’homme d’affaires américain ne remet pas la main au portefeuille (il manquerait plus de 50 M€ dans les caisses puisque OL Reign qui est en vente et dont la valeur est estimée au sein de l’OL à 50 M€, est valorisé à 0 € par la DCNG), le septuple champion de France peut craindre une sanction plus lourde en cas d’appel. Une situation préoccupante qui fait pour l’instant une victime collatérale. En effet, Castello Lukeba (20 ans et sous contrat jusqu’en juin 2025), qui se voyait déjà évoluer au RB Leipzig la saison prochaine, est pour l’instant bloqué à Lyon. Comme révélée ces dernières heures, une offre écrite de 26 M€ + 6 M€ de bonus est bel et bien arrivée sur le bureau de la direction lyonnaise. Une somme loin de ce qu’attend l’OL pour se séparer du meilleur joueur de la France au dernier Euro Espoir, qui a vu sa valeur encore augmentée en Roumanie malgré l’élimination précoce des Bleuets face à l’Ukraine. À la base, Bruno Cheyrou espérait au moins 35 M€ hors bonus pour laisser filer Lukeba.

Vu le bourbier dans lequel il s’est mis dans le dossier Loïs Openda (la dernière offre pour l’attaquant lensois atteint 43 M€ + bonus mais ne convainc pas le club artésien qui contrairement à Lyon n’a pas de problèmes financiers), le RB Leipzig, qui connait les difficultés financières du club rhodanien, a décidé de temporiser et pour l’instant de ne pas soumettre de nouvelle offre. Contre toute attente, la possibilité de voir Castello Lukeba rester à l’OL quelques mois supplémentaires prend de plus en plus de poids en interne selon nos informations. D’autant qu’on imagine mal l’emblématique club français se délester de l’un de ses meilleurs joueurs sans pouvoir pour autant lui trouver un successeur. Une bonne nouvelle pour Lyon et pour Laurent Blanc… moins pour le joueur qui s’était déjà mis d’accord avec le club allemand pour un contrat de 5 ans. L’international espoir tricolore garde malgré tout espoir et espère un dénouement heureux dans ce dossier. Mais il reste attentif à la situation financière de son club formateur qui va devoir faire face, qui plus est, à des offensives d’envergure pour Bradley Barcola (PSG, Premier League), de Rayan Cherki (Newcastle et Premier League) voire même d’Alexandre Lacazette (Al Shabab). Synonyme d’espoir pour les supporters lyonnais, le mercato estival 2023 pourrait bien s’avérer être un véritable cauchemar. À John Textor et les siens de tout faire pour éviter cette situation…