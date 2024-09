Chelsea : mais où est passé Reece James ?

Après avoir relancé la machine grâce à son succès étriqué sur la pelouse de Bournemouth le week-end dernier, Chelsea tentera d’enchaîner à l’extérieur face à West Ham en ouverture de la 5e journée de Premier League, ce samedi (13h30) dans l’optique de recoller provisoirement au Big 4 et confirmer son retour sur le devant de la scène. Pour ce derby londonien prévu dans le district de Newham, les Blues, désormais dirigés par Enzo Maresca et toujours en période de transition, devront composer avec une ribambelle de blessés. Si Malo Gusto et Roméo Lavia sont incertains, ce n’est pas le cas d’Omari Kellyman, d’ores et déjà annoncé forfait. Et une fois n’est pas coutume, les pensionnaires de Stamford Bridge seront privés de Reece James.

La suite après cette publicité

Toujours en quête de ses premières minutes en championnat depuis la reprise des hostilités en août outre-Manche, le défenseur de 24 ans peine à mettre ses pépins physiques derrière lui. Constamment plombé par des gènes musculaires ou des blessures graves, qui l’ont grandement handicapé lors de l’exercice précédent (Reece James comptabilisant seulement 10 apparitions en Premier League), l’international anglais (16 sélections) n’est toujours pas apte à retrouver le pré vert. Présent en conférence de en marge du duel face aux Hammers et à l’heure de faire le point sur les forces dont il disposera, Enzo Maresca a été interrogé sur l’état de santé de son joueur. Désabusé, le technicien italien a certes apporté des précisions sur son indisponibilité, mais n’a pas été en mesure de se projeter sur une éventuelle date de retour.

À lire

Everton : ça se complique pour John Textor et son projet de rachat

Le calvaire continue pour Reece James…

«Nous devons attendre qu’il soit en forme. Cette blessure l’a retardé mais le plus important, pour lui, soit qu’il revienne à 100%. Mais pour le moment, ce n’est pas le cas. Son retour ? Nous n’avons pas d’idée pour le moment. Dans ce cas, il a été très malchanceux», a regretté l’ancien manager de Leicester devant les journalistes, ce vendredi. Plus tôt dans la semaine, le tabloïd britannique The Sun rapportait que le staff médical des Bleus avait constaté que sa récupération avançait plus lentement que prévu. Toutefois, des sources proches du club londonien ont certifié que le principal concerné n’avait subi ni rechute, ni nouvelle blessure au niveau des ischio-jambiers. Toujours est-il que le calvaire se poursuit pour l’Anglais, contraint de prendre son mal en patience depuis de longues semaines.

La suite après cette publicité

Adulé par le public de Stamford Bridge à ses débuts pour sa régularité et sa solidité défensive, Reece James avait même été prolongé jusqu’en 2028 à l’été 2022 à l’heure où il figurait dans le viseur de plusieurs cadors européens. Mais depuis, l’Anglais est trahi par son corps. Blessé au genou en octobre 2022, le défenseur de Chelsea avait été contraint de tirer un trait sur sa participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar. La saison dernière, le natif de Redbridge a manqué 38 matchs avec le club anglais, la faute principalement à une opération aux ischio-jambiers survenue en décembre 2023. Trop juste pour postuler à une place dans le groupe de Gareth Southgate afin de disputer l’Euro 2024 en Allemagne, malgré son retour à la compétition début mai, Reece James avait participé à la tournée estivale des Blues aux États-Unis. Mais une énième alerte aux ischios-jambiers l’a poussé sur le flanc en août dernier. De quoi soulever des interrogations sur sa capacité à retrouver son niveau d’antan et à enchaîner les rencontres dans une saison qui s’annonce particulièrement éreintante pour ses coéquipiers…