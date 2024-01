Cole Palmer est en train de tout retourner à Chelsea

Il en faut de la personnalité pour tracter un Chelsea malade, encore plus lorsqu’on affiche 21 ans sur l’état civil et qu’on ne totalise même pas à 20 matches de Premier League au moment d’une signature à plus de 45 millions d’euros. Il faut le dire, la distance que met Cole Palmer avec les évènements depuis son arrivée chez les Blues cet été est assez désarmante. Dans un collectif boiteux - qui montre toutefois quelques motifs d’espoir depuis la fin de l’année 2023 - le jeune international anglais (2 sélections) arrive à piocher dans les bons tiroirs au bon moment.

Meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur créateur, l’ancien joueur de Manchester City endosse un costume assez large depuis son arrivée, conclue lors du dernier jour de mercato. Et si se mettre en avant au détriment des autres n’est pas dans son style, Palmer fait malgré lui de l’ombre aux autres recrues arrivées à prix d’or (Mudryk, Jackson, Madueke, Nkunku…), mais pas encore au rendez-vous pour diverses raisons. Déjà buteur contre Arsenal, Manchester City, Tottenham ou encore Manchester United cette saison, le milieu offensif totalise déjà 9 réalisations en Premier League, soit plus que le meilleur buteur des Blues la saison dernière, Kai Havertz (7 buts).

Il repart sur les mêmes bases affamées en 2024

Glacial dans la zone de vérité, ce qui lui vaut désormais le surnom de «Cold Palmer», qui va de pair avec sa célébration, le natif de Wythenshawe (un district du sud de Manchester) fait aujourd’hui l’unanimité de l’autre côté de la Manche. Loué par les anciennes stars de Premier League comme Rio Ferdinand ou Alan Shearer, plébiscité par la presse britannique, chéri par Gareth Southgate qui l’a convoqué au mois de novembre pour la première fois avec les Three Lions, l’Anglais s’impose aujourd’hui comme l’un des plus grands talents de son pays et du continent. Dans un contexte difficile, c’est d’ailleurs encore lui qui a permis aux Blues de décrocher un succès étriqué ce samedi face à Fulham (1-0). Forcément aligné au coup d’envoi, Palmer a débloqué la situation en provoquant le penalty des Blues grâce à une inspiration géniale, encore une fois.

Désormais tireur attitré de son équipe, preuve de l’épaisseur qu’il prend au fil des semaines, il a poursuivi son sans-faute en transformant sa 5e tentative de la saison, sans broncher. Impliqué dans tous les bons coups, il aurait même pu s’offrir une 5e passe décisive si Armando Broja avait été escorté par un soupçon de réussite. «Cole Palmer n’a que 20 ans (21 en réalité) et ce n’est que sa première saison pleine. Nous sommes très heureux de la façon dont il joue depuis son arrivée», avait loué son entraîneur Mauricio Pochettino ces derniers jours, qui pourra de nouveau rendre grâce à son joueur s’il est encore en poste à l’issue de la saison. À l’issue de la saison, il y aura d’ailleurs une grosse échéance à laquelle Palmer pense forcément déjà : l’Euro. Une compétition qui pourrait lui faire prendre une nouvelle dimension, qui plus est dans une équipe candidate au sacre final.