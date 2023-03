PSG : les détails de l’offre ridicule du FC Barcelone à Lionel Messi ont fuité !

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? À 35 ans, l’Argentin a le luxe de pouvoir choisir sa future destination. Toujours en discussions avec le Paris Saint-Germain, le champion du monde n’exclut pas de rester dans la capitale française. Mais plus les jours passent, plus l’hypothèse d’un retour au FC Barcelone prend forme. Depuis plusieurs mois, les Culers n’ont cessé de faire des appels du pied au septuple Ballon d’Or. Le dernier à le faire a été Sergi Roberto.

Le défenseur a clairement appuyé sur les relations compliquées entre Messi et les supporters du PSG pour expliquer que le Barça serait toujours là pour réconforter le numéro 30 parisien. « Qui ne sera pas prêt pour le retour de Leo ? Nous ne voulons pas trop en parler parce que c’est à l’entraîneur, au président de décider… Mais nous, les joueurs, nous l’attendons déjà à bras ouverts. (…) Ils (Paris) s’en prennent à lui à cause de l’élimination. C’est un joueur spectaculaire et nous le traiterons très bien ici s’il vient ».

Le Barça a des moyens très limités

De plus, nous vous avions révélé en exclusivité que le principal intéressé était désormais partant à l’idée de faire son come-back au Camp Nou. Ses relations avec Joan Laporta ne se sont toujours pas réchauffées, mais l’amour de Messi pour le Barça semble plus fort. Aujourd’hui, on en sait davantage sur les intentions catalanes à ce sujet. Et sans surprise, les Blaugranas ne pourront pas s’aligner sur les conditions offertes par le PSG. Avec Paris, le clan Messi ne veut pas entendre parler de négociation pour un salaire inférieur aux 40 M€ annuels que le joueur perçoit actuellement.

Mais avec le Barça, il faudra revoir cette ambition à la baisse. L’émission El Chiringuito affirme en effet que les Catalans veulent proposer à leur idole un contrat d’un an plus une autre année en option, uniquement activable par le joueur. Et pour ce qui est du salaire, le Barça offrirait un contrat rémunéré à hauteur de 6 M€ à 7 M€ par saison et une grande partie du salaire serait payée via les revenus marketing. Vous l’aurez compris, le Barça va tenter sa chance avec des moyens très limités, mais il compte sur l’affection du joueur pour battre tous ses concurrents.