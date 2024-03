Un ancien du Real Madrid s’en prend à Vinicius Jr

C’est un sujet qui fait parler et crée des tensions… Alors que Vinicius Jr a été la cible d’insultes racistes dans certains stades de Liga ces derniers mois, certains fans et observateurs estiment que le joueur a un problème de comportement et qu’il provoque beaucoup. Il s’était d’ailleurs fait remarquer lors du match amical entre le Brésil et l’Espagne mardi.

La suite après cette publicité

Interrogé par la Cadena SER, l’international espagnol Dani Parejo, qui brille en Liga depuis des années, a un peu taclé le joueur. « C’est un joueur extraordinaire et spectaculaire. Moi aussi j’ai été à sa place, en jouant dans le meilleur club du monde. Mais les joueurs, on doit se concentrer sur le jeu. Il va y avoir des tensions à chaque match. Il est dans toutes les histoires, il y a un apprentissage à faire pour lui de ce côté-là. Quand tu joues au Real, on essaye toujours de s’en prendre à toi, de te piquer. Moi on m’a traité d’alcoolique et d’autres choses, mais je ne me bagarre pas avec les gens et je ne fais pas de mauvais gestes. C’est trop. Lee footballeur doit être au-dessus. Sur certains comportements, il est en tort », a lancé l’ancien du Real Madrid. C’est plutôt clair.