Arsenal : les regrets de Martin Odegaard sur son passage au Real Madrid

Depuis plusieurs saisons, Martin Odegaard est brillant dans l’entrejeu d’Arsenal. Pierre angulaire du système de jeu de Mikel Arteta à Londres, le Norvégien est, de manière indiscutable, l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League. Pour autant, son début de carrière décevant après une arrivée ultra-précoce au Real Madrid avait de quoi faire peur. À la veille d’affronter Porto en Ligue des Champions après un revers frustrant lors de la phase aller, le numéro 8 des Gunners est revenu sur son passage raté dans le club le plus titré de l’histoire en C1.

La suite après cette publicité

«J’ai toujours cru que je jouerais des matchs importants et la Ligue des Champions, confesse l’ancien de la Real Sociedad. Même si le football ne se déroule pas toujours comme on l’attend. Quand j’étais au Real Madrid, l’idée n’était pas d’être prêté, mais c’est le football et c’est la vie.» Pour rappel, Odegaard avait rejoint Madrid en 2015 à 17 ans avant de filer à Arsenal en 2021 après plusieurs prêts à travers l’Europe. Il n’a disputé que onze rencontres avec les pensionnaires du Santiago-Bernabéu.