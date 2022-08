MU : Anthony Martial titulaire à la place de Cristiano Ronaldo contre Liverpool ?

Après la gifle reçue face à Brentford (4-0), Eric ten Hag pourrait laisser Cristiano Ronaldo sur le banc pour le choc de la 3ème journée de Premier League contre Liverpool. Il faut dire que la superstar portugaise n'a pas beaucoup pesé sur le jeu de son équipe lors de la dernière rencontre de Manchester United. Un faible impact lors des précédentes sorties et des envies de départ toujours présentes à la recherche d'un club qui disputera la Ligue des Champions pourraient amener l'attaquant portugais à commencer le match sur le banc face aux Reds.

Pour Wayne Rooney, c'est une solution envisageable. «Si j'étais à la place de Ten Hag, ma principale préoccupation serait d'avoir de l'énergie sur le terrain, et l'échec de United à recruter un numéro neuf signifie qu'ils se sont appuyés sur Ronaldo contre Brentford, même s'il ne s'était pas beaucoup entraîné avec l'équipe», a rappelé Rooney dans sa chronique pour le Times. «Ten Hag a besoin d'énergie de la part de son équipe et cela peut signifier laisser tomber Ronaldo.» En plus d'Harry Maguire, l'entraineur mancunien devrait donc également laisser le numéro 7 des Red Devils sur le banc des remplaçants ce soir. La piste privilégiée pour le remplacer mène à Anthony Martial. En effet, le Français devrait prendre la place du Portugais dans l'équipe après son retour en forme. Une opportunité à ne pas louper pour l'international tricolore après un début de saison compliqué de sa part mais aussi de son club actuel.