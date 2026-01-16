Menu Rechercher
Peine de prison réduite pour Robinho

Robinho en prison @Maxppp

Nouvelle plutôt positive pour l’ex-joueur brésilien, Robinho (41 ans). Le prisonnier sud-américain voit sa peine réduite de 160 jours après l’approbation de la justice de São Paulo, à la demande de la défense du joueur. « Il travaillait et étudiait. C’est pourquoi Robinho avait droit à cette réduction de 160 jours de sa peine », a d’ailleurs déclaré Mario Rossi Vale, son avocat, dans les colonnes de UOL. Pour rappel, le tribunal avait déjà réduit sa peine de 69 jours en novembre dernier. Cela était notamment dû aux 11 cours que la star avait suivis, en plus de ses 464 heures de cours au lycée. Durant ces moments, il lisait aussi des livres, cinq au total.

L’ancien attaquant de Santos et du Real Madrid, qui avait été condamné à neuf ans de prison pour viol collectif sur une femme de 23 ans en 2013, reste derrière les barreaux. Il avait d’ailleurs été transféré de la prison de Tremembé, surnommée la « prison des célébrités », vers le centre de réinsertion de Limeira dans São Paulo.

