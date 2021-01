Manchester United prêt à sacrifier Paul Pogba pour Erling Haaland, les joueurs de Tottenham se font cartonner après avoir bravé les protocoles sanitaires

La suite après cette publicité

Le dilemme de Manchester United sur le mercato

En Angleterre, c'est du mercato qui fait la Une du Daily Express ce matin. Et Manchester United veut prévoir l'avenir ! En effet, les Red Devils veulent s'attaquer à Erling Haaland, le buteur du Borussia Dortmund. Les Mancuniens misent sur leur entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, lui aussi Norvégien pour convaincre le serial buteur. Un intérêt qui devrait se matérialiser par une offre mais l'été prochain, sauf que comme le précise le journal, Manchester devra se séparer de Paul Pogba pour recruter Haaland. Une information qui fait aussi la Une du Daily Star. Le tabloïd va même un peu plus loin en indiquant que «le Norvégien est la cible prioritaire du club mancunien pour le prochain mercato estival.» Là aussi, on insiste sur le fait qu'il faudra se séparer de Pogba pour réaliser le transfert. Et ce qui inquiète les dirigeants des Red Devils c'est qu'il faudra négocier avec Mino Raiola qui est l'agent des deux joueurs. Cela ne s'annonce pas être une partie de plaisir entre les différentes parties…

Nouvelle polémique liée au Covid en Angleterre

On reste outre-Manche où c'est une nouvelle polémique sur le Covid qui fait les gros titres ! Et ce sont les joueurs de Tottenham qui sont dans l'œil du cyclone. Pourtant, hier après-midi, les joueurs de José Mourinho ont largement dominé Leeds United (3-0) mais comme le rapporte le Daily Mirror, plusieurs joueurs ont enfreint les règles sanitaires pendant les fêtes de Noël. Le tabloïd qualifie Sergio Reguilon, Erik Lamela et Giovanni Lo Celso «d'idiots du Covid.» «Mourinho est extrêmement déçu du comportement de ses joueurs.» Une affaire qui s'affiche également en Une du Daily Mail. Là aussi, le quotidien parle de «chaos du covid.» «Les mauvais garçons de Noël : Reguilon, Lamela, Lanzini et Lo Celso ont enfreint les règles en se réunissant pour Noël. José est en colère alors que les stars des Spurs et de West Ham bafouent les règles de confinement.» Et The Sun sort aussi une histoire de ce type mais cette fois c'est un Français qui est dans le viseur puisqu'il s'agit de Benjamin Mendy, le défenseur de Manchester City. Le champion du Monde 2018 a été surpris en train de faire la fête et en ne respectant pas les différentes mesures sanitaires…

Le plan de Pirlo pour redresser la Juve

On termine ce tour de la presse en Italie où la Serie A propose les 10 matches de la 15e journée ce dimanche. Une journée totalement folle qui s'affiche en couverture de la Gazzetta dello Sport avec «le show du super classement.» La bataille pour le titre fait rage et passionne le journal au papier rose qui trépigne d'impatience. C'est le «grand vol de l'hiver» pour le championnat italien car «le Milan ne veut pas perdre la tête. L'Inter veut dépasser son voisin à l'heure du déjeuner, alors que la Juve doit nous dire qui elle est maintenant.» D'ailleurs, comme l'affirme Tuttosport sur sa Une, Andrea Pirlo a un plan pour redresser la Vieille Dame après une première partie de saison décevante. Selon l'entraîneur bianconero : «il y a eu une réunion productive, les gars veulent revenir au top.» Il va falloir des résultats désormais.