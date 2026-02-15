Bari : De Laurentiis traqué en tribune par ses ultras

Après la nouvelle défaite à domicile du Bari (1‑2) face au Sudtirol, des scènes de colère ont éclaté au Stadio San Nicola. Un groupe d’ultras a violemment protesté contre la situation sportive et la direction du club, tentant notamment d’investir la tribune VIP et les zones réservées aux dirigeants au moment de la sortie des officiels. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour empêcher tout débordement majeur alors que des fumigènes et des tentatives de briser les portes séparant la curva nord de la tribune ont été signalés, suscitant l’emballement des supporters mécontents.

Dans les chants et banderoles, la famille De Laurentiis, propriétaire du club, a été directement visée, accusée d’une gestion défaillante et invitée à vendre le club pour sortir de la crise profonde. Sportivement, Bari reste enlisé en bas de la Serie B avec seulement 21 points et une 25e journée marquée par la 12e défaite en 25 matches, ce qui le place au 19e rang du classement, en pleine zone rouge. La saison, déjà marquée par des résultats décevants, voit le club menacer sérieusement de chuter vers la Serie C, tandis que les tensions entre les supporters et la direction s’amplifient. Les prochaines échéances, notamment des déplacements à Padova et Sampdoria, s’annoncent décisives pour l’avenir immédiat de l’équipe.