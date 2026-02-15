Menu Rechercher
Commenter
Serie B

Bari : De Laurentiis traqué en tribune par ses ultras

Par Valentin Feuillette
1 min.
Stade San Nicola @Maxppp
Bari 1-2 Südtirol

Après la nouvelle défaite à domicile du Bari (1‑2) face au Sudtirol, des scènes de colère ont éclaté au Stadio San Nicola. Un groupe d’ultras a violemment protesté contre la situation sportive et la direction du club, tentant notamment d’investir la tribune VIP et les zones réservées aux dirigeants au moment de la sortie des officiels. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour empêcher tout débordement majeur alors que des fumigènes et des tentatives de briser les portes séparant la curva nord de la tribune ont été signalés, suscitant l’emballement des supporters mécontents.

La suite après cette publicité
Tancredi Palmeri
Dopo la sconfitta in casa contro il Sudtirol gli ultras del Bari irrompono nella tribuna vip per dare la caccia a Luigi De Laurentiis
Voir sur X

Dans les chants et banderoles, la famille De Laurentiis, propriétaire du club, a été directement visée, accusée d’une gestion défaillante et invitée à vendre le club pour sortir de la crise profonde. Sportivement, Bari reste enlisé en bas de la Serie B avec seulement 21 points et une 25e journée marquée par la 12e défaite en 25 matches, ce qui le place au 19e rang du classement, en pleine zone rouge. La saison, déjà marquée par des résultats décevants, voit le club menacer sérieusement de chuter vers la Serie C, tandis que les tensions entre les supporters et la direction s’amplifient. Les prochaines échéances, notamment des déplacements à Padova et Sampdoria, s’annoncent décisives pour l’avenir immédiat de l’équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie B
Bari

En savoir plus sur

Serie B Serie B
Bari Logo Bari
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier