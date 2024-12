Coupe du monde des Clubs 2025 : à quel tirage doit s’attendre le PSG ?

Nouvelle mouture de la Coupe du monde des clubs, l’édition 2025 mettra aux prises 32 équipes. Parmi les douze représentants européens, on retrouve un seul club français, le Paris Saint-Germain. Qualifié grâce à son classement UEFA, le club francilien dispose même d’un avantage de poids. Actuellement sixième de ce classement derrière Liverpool et le FC Barcelone, qui ne participeront pas à la compétition (les pays européens sont limités à deux équipes ndlr), le Paris Saint-Germain fait partie des quatre équipes européennes du chapeau 1 avec le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City.

La suite après cette publicité

Un statut de tête de série qui permet aux Franciliens d’envisager un tirage au sort assez abordable. En effet, dans le chapeau 2, le Paris Saint-Germain ne pourra pas affronter Chelsea, le Borussia Dortmund, l’Inter Milan et le FC Porto. Ces quatre clubs seront opposés aux 4 équipes sud-américaines du chapeau 1 (Flamengo, Palmeiras, River Plate et Fluminense). Ainsi, le premier adversaire du Paris Saint-Germain sera soit l’Atlético de Madrid, soit Benfica, soit la Juventus ou bien le Red Bull Salzbourg.

Le PSG peut s’attendre à un tirage abordable

Plutôt avantagé sur ce plan, le Paris Saint-Germain pourra tomber sur des adversaires au niveau assez homogène dans le chapeau 3 avec le Champion d’Arabie saoudite Al-Hilal, Al-Ahly dernier vainqueur de la Ligue des Champions Africaine, ou bien Botafogo récent vainqueur de la Copa Libertadores. Pour ce qui est du chapeau 4 en revanche cela sera sûrement plus simple malgré la présence de l’Inter Miami de Lionel Messi ou bien le vainqueur de la Ligue des Champions asiatique, Al-Ain.

La suite après cette publicité

Ainsi, le Paris Saint-Germain pourrait se retrouver avec l’Atlético de Madrid, Al-Hilal et l’Inter Miami ou bien la Juventus, Botafogo et Al-Ain en cas de tirage difficile. Par contre, les Parisiens pourraient se retrouver aussi avec un groupe composé du Red Bull Salzbourg, du Club León et d’Auckland City. L’attente n’est plus que de quelques heures pour le Paris Saint-Germain pour savoir quel sera son début de compétition. La Coupe du monde des Clubs se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025, et les 32 équipes vont être divisées en 8 groupes de 4 équipes. Les deux premiers se qualifieront pour rejoindre la phase à élimination directe au stade des 1/8e de finale.

La composition des chapeaux

- Chapeau 1 : Manchester City (ANG), Real Madrid (ESP), Bayern Munich (ALL), Paris Saint-Germain (FRA), Flamengo (BRE), Palmeiras (BRE), River Plate (ARG), Fluminense (BRE)

La suite après cette publicité

- Chapeau 2 : Chelsea (ANG), Borussia Dortmund (ALL), Inter Milan (ITA), FC Porto (POR), Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Juventus (ITA), Red Bull Salzbourg (AUT)

- Chapeau 3 : Al Hilal (AS), Ulsan Hyundai (COR), Al Ahly (EGY), Wydad (MAR), Monterrey (MEX), Club León (MEX), Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRE)

La suite après cette publicité

- Chapeau 4 : Urawa Red Diamonds (JPN), Al Ain (EAU), Espérance Sportive Tunis (TUN), Mamelodi Sundowns (AFS), CF Pachuca (MEX), Seattle Sounders (USA), Auckland City (NZL), Inter Miami (USA)