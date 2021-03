Qualifs CAN : la Zambie a freiné l'Algérie

Déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie se déplaçait ce jeudi en Zambie, qui ne comptait qu'une victoire au compteur jusque là. Et cela démarrait fort. Rachid Ghezzal, trouvé à l'issue d'un rush côté gauche d'Islam Slimani, ouvrait la marque pour l'Algérie (1-0, 18e). Avant de rendre la pareille au buteur de l'OL, avec une passe décisive délivrée après une percée superbe (2-0, 25e). La Zambie, dos au mur, s'est alors livrée. Avec un bloc plus haut, les Chipolopolos ont enfin fait peser le danger sur le but adverse, et Patson Daka a réduit la score sur penalty (1-2, 34e).

Clatous Chama offrait même l'égalisation au retour des vestiaires (2-2, 52e). L'Algérie reprenait l'avantage dans la foulée grâce à Slimani, servi par Bounedjah, qui s'offrait donc un doublé (2-3, 55e). Mais il était dit que ce match était fou, et la Zambie obtenait un deuxième penalty dans cette rencontre, de nouveau transformé par Patson Daka (3-3, 80e). La Zambie était même toute proche de marquer un 4e but dans les derniers instants de la rencontre, au coeur d'une défense algérienne fébrile. 3-3 score final.