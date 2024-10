LdC, PSG : Luis Enrique est préoccupé

Après sa victoire étriquée contre Gérone et sa défaite méritée contre Arsenal, le PSG a dû se contenter d’un nul (1-1) frustrant contre le PSV Eindhoven au Parc des Princes lors de cette 3e journée de Ligue des Champions. Les joueurs de la capitale ont failli au moment de concrétiser ses occasions, ce que déplore Luis Enrique. «Je crois qu’on a l’équipe qui s’est créé le plus d’occasions en Ligue des Champions et en Ligue 1. Je n’ai aucun doute de notre équipe. Elle est sur la ligne sur laquelle je veux qu’elle soit. Elle pratique le football que je veux. C’est juste le football.»

La suite après cette publicité

Le coach espagnol a toutefois admis au micro de Canal Plus pour la première fois qu’il commençait à être inquiet pour la qualification au tour suivant en Ligue des Champions. «C’est une compétition avec un tirage compliqué pour nous. Je suis préoccupé mais j’aime la mentalité de mes joueurs», défend-il toutefois. Il y a de quoi être un peu tendu car le PSG est actuellement 17e et barragiste.