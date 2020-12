Arrêt de Téléfoot La Chaîne : Mediapro sort du silence !

Une aventure qui n'aura pas duré longtemps. Il y a quelques mois, Mediapro avait déroché le gros lot en obtenant 80% des droits TV pour la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la période 2020-2024, le tout pour un montant de 830 millions d'euros. Mais avec la crise économique liée au Covid-19, le groupe sino-espagnol a vite déchanté et les échéances d'octobre et décembre n'ont pas été versées à la Ligue de Football Professionnel. Mais tout s'est finalement écroulé.

Ce vendredi dans la matinée, le quotidien L'Equipe lâchait une petite bombe en expliquant que la chaîne Téléfoot allait fermer après avoir trouvé un accord avec la Ligue ! Un énorme coup dur pour Mediapro, qui avait pourtant réussi à séduire les dirigeants de la LFP cette année. La réaction du groupe sino-espagnol était alors attendue, et celle-ci vient d'arriver.

Téléfoot encore en vie au moins jusqu'au 23 décembre

Via un communiqué transmis par mail, Mediapro est sorti du silence : «Mediapro Sport France et la Ligue de Football Professionnel annoncent avoir défini ensemble les termes d’un accord qui permettrait d’aboutir à la restitution des droits de diffusion des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 à la Ligue de Football Professionnel à brève échéance. Cet accord sera soumis au Tribunal de commerce de Nanterre dans les prochains jours afin que ce dernier puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais. » En revanche, la chaîne Téléfoot ne va pas cesser d'émettre du jour au lendemain.

«Cher abonné, nous vous informons que la Ligue de Football Professionnel et le groupe Mediapro ont défini les termes d'un accord permettant de résoudre le litige qui les opposait. Cet accord, qui doit être homologué dans le courant de la semaine prochaine, prévoit que le Service TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT continuera à diffuser le Championnat de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2 a minima jusqu'au 23 décembre 2020 inclus, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la 17ème Journée de Championnat. D'ici là, vous pouvez continuer de profiter de votre abonnement dans les mêmes conditions que lors de votre souscription. Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous tenir informé de la poursuite éventuelle du service TELEFOOT au-delà de cette date ainsi que des modalités de résiliation et de remboursement qui seront applicables pour la période courant entre la fin du service TELEFOOT et la date de fin de votre abonnement», peut-on dans un autre mail envoyé aux abonnés de la chaîne. Des précisions importantes donc avant la fermeture définitive de la chaîne, quand la LFP aura trouvé un nouveau diffuseur.