JT Foot Mercato : le Real Madrid prépare un mercato galactique !

Le Real Madrid envisage un mercato galactique cet été, un peu à l’image de celui de 2009 qui a vu débarquer CR7, Kaka, Karim Benzema ou encore Xabi Alonso, pour ne citer qu’eux. Quinze plus tard, Florentino Pérez veut refaire le coup. Et Kylian Mbappé pourrait être ce premier galactique. Comme on vous l’a révélé, le Français a donné son accord au Real Madrid. Et il pourrait bien être accompagné d’un certain Erling Haaland. Alors que la presse espagnole a toujours assuré que le club madrilène n’était pas en mesure de signer les deux cracks, le journal AS indique que l’argent ne sera pas un problème et que le Real a bel et bien l’intention de tenter le coup pour le Norvégien. Cela s’explique par la clause libératoire du joueur qui ne serait « que » de 100M€ pour les clubs étrangers. Deux potentielles arrivées qui risquent toutefois de chambouler le vestiaire du Real Madrid. Comme on vous l’a expliqué dans la revue de presse de ce matin, Vinicius Jr sera la première victime avec l’arrivée de Kylian Mbappé. Selon El Chiringuito de Jugones, le Brésilien pourrait même être vendu dès cet été pour compenser financièrement la signature du Français. Autre priorité du club, un renfort à gauche, et ce serait Alphonso Davies, une piste de longue date. Selon Sky Sport Germany, le Canadien reste la piste principale de la formation espagnole à ce poste et des contacts réguliers auraient lieu avec son agent. Le média allemand explique que le Real Madrid a fait une demande particulièrement précise au joueur. Cette requête serait de ne pas prolonger son contrat qui le lie au Bayern Munich. Le joueur serait alors à un an de la fin de son contrat et serait donc accessible à un prix plus abordable. Toujours en défense, le Real Madrid creuse une piste inattendue pour pallier à ses nombreuses absences. Selon le Daily Mail, Jarrad Branthwaite plaît beaucoup dans la capitale espagnole. Le joueur de 21 ans, qui évolue à Everton, est une cible pour cet été 2024.

Le Barça hésite pour Felix

Du côté du FC Barcelone, un retournement de situation se profile pour João Felix. Prêté par l’Atlético de Madrid, le Portugais ne rêve que d’une chose, s’inscrire dans la durée chez les Catalans. Si selon les dires de la presse espagnole, la direction catalane était prête à tout pour conserver le joueur, la donne aurait quelque peu changé. Pointé du doigt pour son irrégularité, le joueur de 24 ans fait hésiter le Barça. Ce lundi, Sport confirme et va même un peu plus loin. La publication ibérique écrit : «João Félix inquiète au Barça alors que son avenir se joue. Le niveau du Portugais a chuté alors que son avenir allait être négocié.» À tel point que « tout est gelé » à présent. Le Barça, qui devait boucler son dossier fin juin, a mis un gros coup de frein. Il ne fait pas l’unanimité entre le staff technique, qui a de gros doutes et les dirigeants, qui sont encore convaincus qu’il peut apporter sportivement à l’avenir. Tous débattent à son sujet et aucune décision n’a été prise pour le moment. Au principal intéressé de faire la différence.

Les officiels du jour

Mohamed-Ali Cho fait son retour en Ligue 1, où il rejoint l’OGC Nice. Dans un communiqué, les Aiglons se sont satisfaits de ce transfert estimé à 12M€ bonus compris. Voulant se renforcer avec un latéral gauche cet hiver, le RC Lens a trouvé son bonheur. Comme nous vous l’avons révélé, la formation artésienne a décidé de s’adjuger les services de Jhoanner Chávez. Nouvelle recrue pour l’AC Milan. Les Rossoneri ont annoncé la signature de Filippo Terracciano, en provenance du Hellas Vérone FC pour un transfert permanent. À la recherche d’un attaquant axial supplémentaire pour suppléer efficacement Jonathan David, le LOSC a jeté son dévolu sur Chuba Akpom. Âgé de 43 ans, Yasuhito Endo a mis un terme à sa carrière. Le joueur emblématique du Gamba Osaka, qui évoluait depuis à Iwata en deuxième division, est le joueur comptant le plus de sélections avec le Japon.