JT Foot Mercato : le Real Madrid lance sa grande révolution

Grosse révolution au Real Madrid

La suite après cette publicité

Une grosse page de l’histoire du Real Madrid se tourne avec le départ de Karim Benzema. D’autant que le Nueve n’est pas le seul à s’en aller. Marco Asensio, Eden Hazard et Mariano Diaz ont eux aussi fait leurs adieux. Un énorme flou règne pour la saison prochaine puisque le journal AS rapporte que seulement 13 joueurs sont confirmés pour la saison prochaine. Et ça, c’est sans compter sur les autres potentiels départs. Relevo indique que Fede Valverde n’est plus considéré comme intransférable par la direction du Real Madrid et que si une proposition juteuse arrive, elle sera acceptée. Formé à la Casa Blanca, Nacho pourrait aussi faire ses adieux selon les informations de Marca. L’Espagnol n’a pas voulu rendre sa décision publique, lui qui espérait terminer sa carrière chez les Merengues. Pour le moment, la priorité du Real Madrid est de trouver un remplaçant à Karim Benzema. Comme on vous l’a expliqué ce matin dans la revue de presse, Harry Kane est le grand favori. Le Daily Mail confirme que le club espagnol s’apprête à faire une offre de 115 millions d’euros pour le buteur des Spurs. Selon la Cadenar Ser, un contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel de 11 M€ lui sera proposé. D’autres noms sont sortis dans la presse et selon Sky Sports Germany, Romelu Lukaku pourrait être proposé en prêt à la Maison Blanche. Enfin, pour combler les départs dans le secteur offensif, Kai Havertz serait très proche de rejoindre Madrid selon Bild. L’Allemand présente un profil polyvalent capable d’évoluer aussi en faux 9. Florentino Pérez serait tombé amoureux du joueur.

Le feuilleton Lionel Messi relancé !

Son aventure à Paris étant officiellement terminée, tout le clan Lionel Messi s’active pour trouver la meilleure destination pour la Pulga. Entre l’Inter Miami, l’Arabie saoudite et l’idée de revenir au FC Barcelone, les choix sont nombreux pour l’Argentin. L’émission espagnole El Chiringuito annonçait même que deux clubs européens ont tâté le terrain ! Selon nos infos, l’arrivée de Léo Messi à Al Hilal est considérée comme acquise ! Le clan du joueur ayant cédé face au plus gros contrat de l’histoire du football ! Mais vous le savez, ce dossier réserve de très nombreux rebondissements ! Ce lundi, des médias espagnols ont publié une vidéo montrant ensemble le père de Messi et Joan Laporta, le président du Barça. Interrogé à la sortie de la réunion, Jorge Messi n’a pas esquivé la presse et a affirmé que «Messi veut revenir au Barça et j’aimerais qu’il revienne. C’est une possibilité». Il a ajouté : «c’est une option et il aimerait ça. C’est proche. Le Barça est la priorité. On a confiance pour le retour de Lionel. Mais cela dépendra de lui. Vous saurez bientôt», a-t-il lâché ! Clairement, le feuilleton Lionel Messi est relancé ! D’autant que selon Relevo, la Liga a accepté le plan de viabilité des Blaugranas en cas de retour de la Pulga ! Affaire à suivre.

À lire

Real Madrid : les détails du contrat offert à Harry Kane sont connus

Le PSG est déjà chaud sur le mercato !

En actant les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain s’est débarrassé de deux salaires XXL et ça va faire du bien aux caisses du club parisien. Durant tout l’été, le PSG va continuer son opération dégraissage avec comme objectif, construire une équipe autour de la figure de proue du projet, Kylian Mbappé. Et avant même l’ouverture du mercato estival le 10 juin prochain, le club de la capitale pourrait réaliser un coup double avec le duo Asensio-Ugarte ! Les deux hommes sont actuellement à Paris pour passer la traditionnelle visite médicale ! À noter que ces derniers ont le même agent, un certain Jorge Mendes. Concernant l’Espagnol, ce sera une arrivée libre puisque ce dernier n’a pas souhaité prolonger son contrat avec le Real Madrid. Selon The Atletic, un contrat de 5 ans assorti d’un salaire à hauteur de 10M d’euros par saison l’attend dans la Ville Lumière. C’est plus du double que la proposition madrilène. Pour Manuel Ugarte, son transfert a été un temps remis en cause, la faute à Chelsea qui a joué les trouble-fêtes dans ce dossier ! Mais comme révélé sur notre site, l’Uruguayen a tranché en faveur du club parisien et va bien s’engager avec le club parisien pour les 5 prochaines saisons. Le PSG va payer au Sporting les 60M d’euros correspondant au montant de sa clause libératoire. La différence s’est faite sur la proposition salariale. Les millions ont parlé, mais quoi qu’il en soit, le PSG démarre son mercato estival sur des chapeaux de roues !