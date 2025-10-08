Ces 20 coachs libres qui sont sur le marché !

La trêve internationale permet de remettre la loupe sur les sélections, mais aussi aux clubs de faire de gros changements. Avec environ deux semaines de battements entre deux rencontres, les équipes qui veulent changer de coach peuvent en profiter pour préparer au mieux un passage de témoin. Actuellement en France, c’est Monaco qui est concerné par cette situation. Le coach Adolf Hütter est sur la sellette et plusieurs noms ont été évoqués. Il y a ainsi eu celui d’Edin Terzic (42 ans). Sans club depuis l’été 2024 et une expérience au Borussia Dortmund où il a atteint la finale de la Ligue des Champions, le coach Germano-Croate cherche un nouveau défi.

Le club asémiste aurait aussi contacté deux coachs libres, à savoir Sergio Conceiçao (50 ans) et Thiago Motta (43 ans). Le premier qui sort d’une expérience difficile à l’AC Milan ne devrait pas être libre longtemps puisque le club d’Al-Ittihad se cherche un nouveau coach après avoir décidé de se séparer de Laurent Blanc (59 ans). Le technicien français qui a pourtant été champion d’Arabie Saoudite l’an dernier pourrait être une option pour des clubs français. Thiago Motta lui a toujours la cote en Italie malgré son aventure compliquée à la Juventus. L’ancien coach de Bologne avait été proche de l’Atalanta et de la Fiorentina l’été dernier.

De jolis noms à saisir

Après un an sans club, Xavi (45 ans) pourrait aussi se laisser tenter prochainement par un nouveau défi. L’ancien coach du FC Barcelone a eu des approches d’Al-Ahli ou du Bayer Leverkusen mais ça n’a pas été très loin pour le moment. Ancien coach du RB Leipzig, Marco Rose (49 ans) pourrait être une option intéressante pour de nombreux clubs, de même qu’Erik Ten Hag (55 ans) récemment licencié du Bayer Leverkusen après seulement deux matches disputés. Parmi les premières victimes de la saison, il y a aussi Bruno Lage (49 ans) qui a été remplacé à Benfica par José Mourinho et se retrouve sur le marché.

Même situation pour le technicien anglais Graham Potter (50 ans) remplacé à West Ham par Nuno Espirito Santo. Certains anciens sélectionneurs sont également sur le marché. C’est le cas de Gareth Southgate (55 ans), libre depuis sa finale perdue à l’Euro 2024 avec l’Angleterre. Sélectionneur de l’Allemagne de 2006 à 2021, Joachim Löw (65 ans) n’a pas encore repris un autre club ou une autre sélection. Licencié en juin dernier par l’Italie, Luciano Spalletti (66 ans) est aussi sur le marché. Même chose pour Jürgen Klinsmann (61 ans) qui a été libéré par la Corée du Sud en février 2024.

Enfin, parmi les coachs français qui sont sans banc, la moyenne d’âge est plus élevée. Parmi eux, on retrouve trois coachs licenciés par le FC Nantes comme Pierre Aristouy (45 ans), Antoine Kombouaré (61 ans) ou encore Raymond Domenech (73 ans). Sans club depuis 4 ans et son départ de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel (64 ans) est toujours sans contrat, de même que Philippe Montanier (60 ans), Olivier Dall’Oglio (61 ans) ou encore Jean Louis-Gasset (71 ans).