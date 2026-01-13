Assassinat d’Alain Orsoni : la piste d’une vendetta étudiée

Alain Orsoni, ancien dirigeant nationaliste corse, a été mortellement abattu ce lundi 12 janvier lors des obsèques de sa mère, à Vero, en Corse-du-Sud. Les faits se sont produits en fin d’après-midi et l’homme de 71 ans est décédé sur place. Ancien président de l’AC Ajaccio après s’être reconverti dans les affaires, Orsoni était une figure bien connue de l’île. Face à la gravité des circonstances, le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) a annoncé se saisir de l’enquête, ouverte pour assassinat en bande organisée.

La suite après cette publicité

Si les contours précis du crime restent à établir, la piste d’un règlement de comptes sur fond de vendetta est déjà évoquée par plusieurs sources proches du dossier. Ancien cadre du FLNC et acteur majeur du mouvement nationaliste dans les années 1970 et 1980, Alain Orsoni évoluait depuis longtemps dans un environnement marqué par des rivalités violentes. La famille Orsoni a été régulièrement frappée par des assassinats au fil des décennies, notamment celui de son frère en 1983. Déjà visé par une tentative d’homicide en 2008, Alain Orsoni pourrait avoir été la cible d’un ultime épisode d’un conflit ancien, profondément enraciné dans l’histoire politico-criminelle corse. Affaire à suivre…