Barça, LdC : Xavi explique les raisons de l'élimination

Assuré d'être éliminé de la Ligue des Champions après son lourd revers contre le Bayern Munich, au Camp Nou (0-3), le FC Barcelone disputera un dernier match pour l'honneur, sur la pelouse du Viktoria Plzen. Un match qui se jouera sans Robert Lewandowski, laissé au repos. En conférence de presse, Xavi est revenu sur la situation actuelle et a justifié l'élimination de son club.

«Nous avions la chance en main, mais elle nous a échappé à cause d'erreurs de jeu, de situations défavorables et de décisions arbitrales. Nous n'avons pas marqué à Munich après un bon match et nous n'avons obtenu qu'un match nul contre l'Inter alors que nous l'avions sous contrôle... ce sont des choses qui dépendaient de nous (...) Je suis optimiste pour l'avenir. Nous avons eu la malchance de tomber dans un groupe très fort et de ne pas être à la hauteur. C'est la réalité», a-t-il expliqué, ce mardi.

