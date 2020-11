Le Real Madrid entérine une nouvelle baisse des salaires

La pandémie du Covid-19 a provoqué des dommages collatéraux sur le plan économique pour les clubs de football. Les plus grands clubs n'ont pas été épargnés par les conséquences néfastes de cette crise sanitaire sans précédent. On le sait, le FC Barcelone, par exemple, traverse une zone de turbulences économiquement parlant. Les dirigeants blaugranas s'attèlent par tous les moyens à trouver des solutions pour rétablir une certaine sérénité financière. Mais l'exercice s'avère extrêmement complexe et périlleux.

Au Real Madrid, les sections sportives professionnelles du club avaient déjà effectué un bel effort en acceptant une baisse de leurs émoluments en avril dernier. Une réduction de la masse salariale qui concernait aussi bien le football que le basket-ball, ou encore le Castilla et la direction de la Casa Blanca. Pour appréhender au mieux les difficultés liées à la deuxième vague de coronavirus et donc des matchs disputés à huis clos, Florentino Perez, président des Merengues, avait proposé via le conseil d'administration une nouvelle réduction salariale entre 10 et 15%.

Nouvelle baisse des salaires au Real Madrid

Ce samedi, le journal ABC révèle que le Real serait en train de finaliser les derniers détails de cette seconde baisse des salaires. Comme en avril dernier, les joueurs de football et de basket-ball ainsi que la direction du club se plieront donc à cette baisse de leurs émoluments. Une baisse qui pourrait également concerner certains hauts employés du Real Madrid. Avec une réduction de 10% des salaires, le Real économiserait ainsi 39 millions d'euros. Si cette baisse atteignait les 15%, cette économie pourrait atteindre plus de 58 millions d'euros. Une mesure nécessaire qui devra combler notamment les pertes liées à l'absence de billetterie avec les matchs disputés à huis clos. Pour rappel, la première baisse des salaires réalisée en avril dernier avait permis à la Casa Blanca d'être bénéficiaire à hauteur de 200 000 euros.

Un accord devenait donc prioritaire pour Florentino Perez, conscient des efforts réclamés à l'ensemble des protagonistes. Très sage lors du dernier mercato estival (aucune recrue), le Real Madrid s'apprête désormais à entamer la prolongation de certains de ses cadres. Le cas Sergio Ramos cristallise ainsi l'attention. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central espagnol reste au sommet de son art sur le plan sportif. Si ce dernier visait une revalorisation salariale, sa prolongation pourrait être fortement compromise. Cela tombe bien, les deux parties ont prévu de communiquer lundi prochain sur le sujet. Pour annoncer une bonne nouvelle ? Le suspense demeure entier...