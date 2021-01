Tottenham : ça a chauffé avec Serge Aurier à la mi-temps

C'était un match important pour ne pas se faire décrocher du wagon de tête. Et c'est Liverpool qui l'a emporté face à Tottenham, mettant fin à sa série de 5 matches sans victoire en Premier League. Par séquences, on a retrouvé le Liverpool flamboyant de la saison passée, avec un pressing constant, un Alexander-Arnold à nouveau précis et surtout un Sadio Mané intenable. L'activité du Sénégalais à partir de son côté gauche a fait du mal à Serge Aurier, positionné en piston droit au cœur d'une défense à 5 installée par José Mourinho.

La suite après cette publicité

En axial droit, c'est l'inexpérimenté Joe Rodon qui avait été choisi par José Mourinho. Sadio Mané s'est régalé à venir s'insérer entre Aurier et Rodon durant toute la première période, se créant plusieurs situations dangereuses. Et c'est lui qui allait être à l'origine de l'ouverture du score, passeur décisif pour Firmino après avoir exploité l'espace dans le dos de la défense des Spurs. C'en était trop pour José Mourinho, qui a décidé de faire sortir Aurier à la pause, repassant en 4-3-3 en faisant rentrer le milieu Harry Winks.

Aurier a quitté le stade

Mais la décision est mal passée dans le vestiaire, comme le révèle aujourd'hui le Daily Mail. Visiblement vexé par la décision du Special One, Serge Aurier a fait savoir son mécontentement et le ton serait monté. L'ancien joueur du PSG aurait ensuite quitté le stade sans assister à la seconde période de son équipe. A l'issue de la rencontre, Mourinho avait évoqué ainsi l'état d'esprit de ses troupes à la pause après le but de Firmino.

« L'humeur était celle d'une équipe qui a du mal à accepter le fait qu'elle perd. C'est difficile d'accepter la manière dont on a pris ce but, qui est une réplique de leur occasion dans la première minute. Donc l'état d'esprit était celui de joueurs mécontents », a glissé le coach portugais. Sacrifié pour le changement de schéma tactique ou sanctionné pour ne pas avoir su contenir plus efficacement Mané, Aurier a fait les frais des choix de José Mourinho, qui ne se sont pas révélés fructueux au passage, Tottenham étant largement dominé tout au long de la deuxième période.