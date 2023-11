AC Milan - PSG : le chef d’œuvre de Rafael Leão a donné le tournis à la défense parisienne

Les Rossoneri voulaient leur revanche et ils l’ont eu. Quelques semaines après avoir lourdement chuté au Parc des Princes (3-0), l’AC Milan a renversé le Paris Saint-Germain mardi soir (2-1), sur sa pelouse de San Siro dans le cadre de la 4ème journée de Ligue des Champions. Une victoire capitale pour les troupes de Stefano Pioli puisqu’en battant les leaders du groupe F, les Milanais ont empoché leur première victoire de la saison en Europe et restent, grâce à ce succès, toujours en vie dans cette poule de la mort. Et une chose est sûre : la star portugaise, Rafael Leão a répondu présent dans ce bras de fer, ce choc européen, face au PSG. Il a d’ailleurs été élu homme du match par l’UEFA mais aussi par la rédaction de Foot Mercato.

«À mon avis, aujourd’hui, le prix est pour toute l’équipe. Nous avons montré à quoi ressemble le Milan à la maison. Je suis heureux et fier de mon équipe, nous avons fait un travail incroyable. Je suis très heureux. Les critiques me poussent, vous continuez à parler et je parle sur le terrain. Je fais mon travail, ce que nous avons fait aujourd’hui, nous l’avons fait ensemble. Nous croyons à la qualification», a par la suite déclaré l’attaquant du Milan en zone mixte. Véritable feu follet offensif, Leão a été l’artisan majeur de la victoire de son équipe, alors qu’il était attendu au tournant après un premier match au Parc des Princes plutôt mauvais.

Une copie parfaite du Portugais

Auteur d’une belle égalisation avec cette reprise de volée (12e), le Portugais a fait mal dans son couloir gauche et a été la menace lombarde principale en première période : dix duels remportés sur quinze, trois fautes provoquées, deux frappes cadrées sur trois tentatives. Il aurait même pu s’offrir un doublé, mais il a trop croisé son tir sur la gauche (37e). De nouveau dans les bons coups, il s’est montré trop court sur le centre de Christian Pulisic (50e). Continuant à provoquer et à faire mal dans son flanc, il a été un poison pour la défense du PSG avec 78% de passes réussies : «Ce match était celui qui pouvait tout changer à notre tour, la victoire était la chose la plus importante. Nous avons gagné et maintenant nous allons de l’avant, ce match nous a donné confiance». Acclamé et applaudi par tout le stade de San Siro pendant de longues minutes, l’ancien joueur du LOSC a été le meilleur joueur sur la pelouse ce mardi soir de manière incontestable, se muant même parfois en premier créateur sur les phases de contres rapides.

Une prestation royale qui a été louée par son entraîneur Stefano Pioli, après la rencontre : «Cela doit lui permettre d’apprendre beaucoup Rafa. Ce match peut et doit être son standard. Il peut être champion mais cela dépend de lui parfois. Aujourd’hui, il a joué un match exceptionnel, comme le reste du groupe». Insaisissable, exceptionnel, merveilleux, extraordinaire… Les différentes presses françaises et italiennes sont unanimes sur la prestation du Portugais ce soir et les adjectifs manquent pour décrire à quel point Rafael Leão a dominé la défense parisienne, prenant de vitesse très souvent Milan Skriniar et Marquinhos. En tout cas, l’AC Milan a fait le travail ce soir devant des tifosi milanais chaud bouillants, qui cherchaient désespérément à retrouver le sourire mais surtout de l’espoir après des désillusions en championnat et en Ligue des Champions.