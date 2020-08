Le grand ménage de Koeman au Barça agite l'Espagne, ça bouge enfin pour deux indésirables du Real Madrid

La suite après cette publicité

Le dégraissage du Barça fait grand bruit

En Espagne, la révolution du FC Barcelone continue de faire réagir. Il faut dire que Ronald Koeman a déjà fait plusieurs choix pour métamorphoser son équipe. Quatre joueurs seraient d'ores et déjà poussés vers la sortie : Luis Suarez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, et Samuel Umtiti. Le nouveau coach blaugrana aurait expliqué à ce quatuor qu'il ne compterai pas sur lui pour la saison à venir, affirme Mundo Deportivo. Coutinho en revanche fera bien partie du projet, de même que Jordi Alba et Sergio Busquets, un temps évoqués parmi les indésirables. Le journal Sport fait carrément ses «adieux» à Suarez ce mardi, et explique que son départ permettra l'arrivée de Lautaro Martinez. Enfin Marca et As eux aussi font leur couverture sur ce grand nettoyage estival qui commence en Catalogne.

Mariano et James ont un point de chute en vue

Du côté du Portugal le mercato fait aussi les gros titres. Selon Record, le club de Benfica travaillerait sur des alternatives à Darwin Nuñez et Edinson Cavani, qui étaient tous deux pressentis pour renforcer l'attaque. Et deux noms se dégageraient, Carlos Fernández de Grenade et Mariano Díaz, du Real Madrid. En ce qui concerne l'ancien Lyonnais, le club portugais aimerait le faire venir en prêt, et travaillerait sur cette option. Jorge Mendes serait impliqué dans le processus. D'ailleurs, on parle aussi de l'agent lusitanien en Une de FotoMaç, mais cette fois cela concerne James Rodriguez. Mendes s'occupe de placer son joueur cet été, et a glissé quelques mots au journal turc, expliquant notamment que Galatasaray était une bonne option pour lui. D’autant que s'il ne trouve pas de club, il pourrait bien se retrouver de nouveau coincé sur le banc de la Casa Blanca.

Pirlo et CR7, futur duo de choc ?

En Italie, deux sujets font la Une. D'abord, l'avenir d'Antonio Conte du côté de Milan, qui pourrait bientôt être clarifié. Le président de l'Inter Steven Zhang serait en pleine manœuvre pour convaincre son coach de rester à la tête de l'équipe, explique La Gazzetta dello Sport. Un autre entraîneur fait la Une du journal au papier rose, il s'agit d'Andrea Pirlo. le nouveau technicien de la Juventus prend ses marques, notamment à l'entraînement, et son duo avec Cristiano Ronaldo fait déjà fantasmer les médias transalpins. La Gazzetta parle d'un «pacte» entre les deux hommes, qui s'entendraient déjà très bien. Pour Tuttosport, le jeune coach va tout miser sur le talent de CR7, et il veut retrouver l'esprit de compétition et de groupe au sein de son effectif. Les deux compères font aussi la couverture du Corriere dello Sport, ce mardi.