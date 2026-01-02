Incendie mortel à Crans-Montana : un club suisse sans nouvelle de plusieurs joueurs

Un peu plus de 24 heures après le terrible incendie qui a ravagé le bar La Constellation dans la station de Crans-Montana, le président du club suisse du FC Lutry a annoncé être toujours sans nouvelle «de trois à quatre» joueurs de l’équipe juniors B, âgés de 16 à 18 ans. D’après Blick, 12 personnes de cette équipe avaient réservé une table pour la nuit de la Saint-Sylvestre dans cet établissement.

«À ma connaissance, l’un d’entre eux est en traitement dans un hôpital. Mais trois ou quatre n’ont pas encore donné signe de vie», a expliqué Stéphane Bise au média suisse. Le monde du football est à nouveau touché par ce terrible drame qui a pour le moment coûté la vie à une quarantaine de personnes, et en blessant grièvement 115 autres. Le jeune joueur du FC Metz, Tahirys Dos Santos, a lui été transféré au service pour grands brûlés en Allemagne.