Plusieurs cambriolages dans l’hôtel où séjourne Lionel Messi

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi, sa femme et leur trois enfants logent à l’hôtel Royal Monceau. Plus pour très longtemps, puisque l’Argentin et sa famille ont trouvé leur maison et habiteront désormais à Neuilly-sur-Seine. The Sun rapporte d’ailleurs que l’hôtel dans lequel ils séjournent a été cambriolé à quatre reprises depuis leur arrivée dans la capitale.

En effet, une des victimes a confié que « payer une fortune pour un endroit chic et sécurisé et voir quelqu'un entrer dans votre chambre est très perturbant. La police nous a dit avoir vu deux hommes avec un sac sur le toit sur les caméras de vidéosurveillance, mais n'a pas pu les identifier (...) Ils ont dit que trois autres vols ont également été signalés. Un Marocain dans la chambre d'à côté m'a dit qu'on lui avait volé sa montre. » Au total, la victime en question aurait été subi un préjudice de plus de 6 000€, comprenant un collier en or, des boucles d’oreille et de l’argent liquide.