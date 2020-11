EdF : la déclaration d'amour d'Adil Rami à Kylian Mbappé

Présent en Russie avec les Bleus, Adil Rami a participé à la belle épopée lors du Mondial 2018. Un trophée qu'il a remporté avec les Tricolores et notamment Kylian Mbappé. Interrogé par Le Parisien, l'ancien défenseur de Lille et Marseille a dit tout le bien qu'il pensait de la star du Paris SG.

«J'ai adoré ce mec. Un petit qui se comporte avec respect sans dépasser les limites. Quand il est arrivé, plein de gens se demandaient s'il était hautain. Et on a vu un jeune super, qui se met évidemment des barrières mais qui est bien entouré. Kylian a été pour moi un vrai coup de cœur. Quant à devenir leader, c'est trop tôt. Qu'il profite de sa jeunesse. Il n'a que 21 ans. Leader, c'est chiant aussi car il faut créer les liens et faire attention à tout le monde. Qu'il se concentre sur son immense talent pour l'instant.» Un conseil que risque d'écouter KM7.